Tagesspiegel Plus Was viele Berliner nicht wissen : So können Sie sich über falsch geparkte E-Scooter erfolgreich beschweren

Sharing-Anbieter zahlen künftig niedrigere Gebühren für E-Scooter. Fußgänger sehen das kritisch. Wer sich über liegengelassene Roller ärgert, hat aber Optionen.