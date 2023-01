Was, wenn der Strom ausfällt? Vielen Berliner Behörden fehlt ein Konzept für den Blackout

Fällt in Berlin großflächig der Strom aus, droht selbst zentralen Teilen der Berliner Verwaltung die Arbeitsunfähigkeit. Unter anderem in der Senatskanzlei, der Wirtschafts- und der Verkehrsverwaltung fehlen jegliche Konzepte zum Umgang mit teilweisen oder umfassenden Stromausfällen am jeweiligen Dienstsitz. Das geht aus einer Anfrage der Linke-Abgeordneten Hendrikje Klein hervor, die Finanzstaatssekretärin Jana Borkamp (Grüne) stellvertretend für alle Ressorts beantwortet hat.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden