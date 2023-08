Was, wenn niemand mehr Feuer löscht? Am Berliner Personalmangel entscheidet sich das Vertrauen in den Staat

Wenn es brennt, kommt die Feuerwehr. Bei einem Überfall ist die Polizei da. In Bürgerämtern sitzen Menschen und stellen nach (meist) halbwegs erträglicher Wartezeit Ausweise aus. Aber was ist, wenn das keine Selbstverständlichkeit mehr ist, weil zu wenig Menschen da sind, um diese Aufgaben zu erledigen? Dieser Personalkollaps droht, und zwar bald. Er wird an einer Grundfeste des Staates rütteln: der Daseinsvorsorge. Wird sie nicht mehr gewährleistet, schwindet Vertrauen – in Staat und Demokratie.

Das Problem liegt offen da: Bis 2030 könnten laut einer McKinsey-Studie in Deutschland mehr als 800.000 Stellen im öffentlichen Dienst fehlen. Schuld sind vor allem der demografische Wandel und die Unattraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber.

Besonders dramatisch ist die Lage in Berlin. Hier droht durch den jahrelangen Einstellungsstopp in den Nullerjahren bis Ende des Jahrzehnts ein Fiasko: Ein Drittel der 130.000 Beschäftigten geht in den Ruhestand, die Bewerberzahlen brechen ein, schon jetzt sind mehr als 7000 Stellen unbesetzt – gleichzeitig ist der Reformstau in der Verwaltung gigantisch.

Mehr Geld, Zentralisierung, Entschlackung

Vor dem Senat liegen riesige Aufgaben. Es gilt deshalb jetzt, keine Zeit mehr zu verlieren: Die Personalfrage im öffentlichen Dienst ist eine der zentralen Fragen dieser Legislaturperiode. Wenn jetzt nicht die Grundlage gelegt wird, um künftig mit deutlich weniger Menschen Daseinsvorsorge gewährleisten zu können, wird das Problem künftig nahezu unlösbar werden. Schon jetzt ist die Bewerberlage bei Polizei und Feuerwehr oder den wichtigen IT-Berufen dramatisch. Vorschläge dagegen gibt es genug, der Senat muss sie jetzt aber auch mal umsetzen.

Die vom Senat geplante Verwaltungsreform muss daher nicht nur das Berliner Zuständigkeitswirrwarr beenden. Sie muss die Digitalisierung massiv vorantreiben, die Verwaltung zu einem guten, modernen Arbeitgeber entwickeln und einen Weg aufzeigen, wo Maschinen die Arbeit von Menschen übernehmen können. Dafür braucht es bessere Bezahlung fürs Personal, mehr moderne Ausstattung, mehr Zentralisierung (vor allem der IT) und eine Entschlackung paragrafenstarrer Strukturen. Sonst verliert der Staat bald jeden Wettstreit um die Köpfe gegen die Privatwirtschaft.

Das Thema ist nicht sexy und es gibt wenig Applaus dafür, anders als für neue Radwege und Wohnungen, eine Olympiade oder saubere Parks. Aber für Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hängt seine Zukunft davon ab: Wenn das Personalproblem erstmal in der Breite der Bevölkerung spür- und sichtbar wird, wird es für Lösungen zu spät sein.