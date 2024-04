Wechsel bei Reinickendorfer SPD Machtverlust für das Team Saleh – Stroedter zieht sich vom Kreisvorstand zurück

Die Ära Jörg Stroedter an der Spitze der Reinickendorfer SPD ist nach 14 Jahren zu Ende gegangen. Der langjährige Kreischef und Ehemann von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zog seine Kandidatur auf dem Kreisparteitag am Sonnabend zurück. Bis zuletzt war unklar, ob er trotz einer Gegenkandidatur aus dem linken Parteilager erneut als Vorsitzender antreten würde. Stroedters Rückzug wird in der Partei als klares Zeichen für den Machtverlust von Raed Saleh interpretiert, der bald nicht mehr SPD-Landeschef ist und sich als Fraktionschef im Abgeordnetenhaus noch halten kann.