Weg von Drucker, Scanner und Faxgerät Wie die digitale Akte in Berlin gerettet werden kann

Es gibt nur wenige politische Projekte in der Hauptstadt, die so lange auf ihre Umsetzung warten wie die Einführung der digitalen Akte. Ende der 90er-Jahre geradezu visionär ventiliert, fand das Vorhaben 2011 erstmals den Weg in den Koalitionsvertrag einer Berliner Landesregierung – und hat dort seitdem einen festen Platz sicher.