Wegen Tunnelarbeiten und Bundeswehrgelöbnis Auf diesen Berliner Straßen ist am Mittwoch mit Einschränkungen zu rechen

Auf Einschränkungen auf den Straßen müssen sich Verkehrsteilnehmer am Mittwoch in Berlin einstellen.

In Charlottenburg finden von 9 bis 15 Uhr Reinigungsarbeiten im Tunnel Am Adenauerplatz statt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Zwischen Lewishauer und Brandenburger Straße ist die Durchfahrt dann in beiden Richtungen nicht möglich.

Für das feierliche Gelöbnis neuer Bundeswehrrekruten wird die Niederkirchnerstraße in Mitte ab 10 Uhr bis zum Abend gesperrt. Fußgänger, Auto- und Radfahrer müssen dann einen Umweg wählen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Außerdem kündigte die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf X eine neue Baustelle in Neukölln an. Die Sonnenallee sei stadteinwärts hinter dem Michael-Bohnen-Ring auf einen Fahrstreifen verengt. (mit dpa)