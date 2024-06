Wegen Überfüllung Vorübergehender Einlassstopp bei Hanfmesse „Mary Jane“ in Berlin

Bei der Hanfmesse „Mary Jane“, die seit Freitag im Palais am Funkturm der Messe Berlin in Westend stattfindet, gab es am Samstagnachmittag wegen Überfüllung einen vorübergehenden Einlassstopp. Den Tagesspiegel erreichte der Bericht einer Besucherin mit Ticket, die gegen 15 Uhr bereits seit rund zwei Stunden auf Zutritt zu der Messe rund um die Cannabispflanze wartete. Auf Fotos und einem Video war eine vor dem Palais wartende Menschenmenge zu sehen.

Eine Sprecherin der Hanfmesse bestätigte dem Tagesspiegel, dass es gegen 14 Uhr eine gute Stunde lang einen offiziellen Einlassstopp gegeben habe. Dieser sei aber um kurz nach 15 Uhr wieder aufgehoben worden.

Bereits am Freitag, dem ersten Tag der Hanfmesse, war es nach den Beobachtungen einer Tagesspiegel-Reporterin in den ersten Stunden chaotisch zugegangen, einen offiziellen Einlassstopp hatte es jedoch nicht gegeben. Insgesamt rechneten die Veranstalter vorab mit 40.000 Besucher:innen. Die Hanfmesse „Mary Jane“ läuft noch bis einschließlich Sonntag von elf bis 20 Uhr. Am Samstagabend soll ab 22 Uhr außerdem eine Aftershowparty im Palais am Funkturm stattfinden.