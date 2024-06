Wegen Unwetter-Warnung Fanmeile am Brandenburger Tor bleibt am Dienstag geschlossen

Wegen amtlicher Unwetterwarnungen bleiben die beiden Fanzonen am Brandenburger Tor und am Reichstag am Dienstag geschlossen. Das teilte der Veranstalter Kulturprojekte am frühen Nachmittag mit.

Demnach sollen Besucher, die sich bereits auf dem Gelände befinden, bis 16 Uhr vom Gelände geleitet werden. „Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher der Fan Zones steht für uns im Vordergrund“, sagte Geschäftsführer Moritz van Dülmen. Am Mittwoch ab 14 Uhr sei man „wieder bereit, vor allem für das Spiel Deutschland gegen Ungarn ab 18 Uhr“.

Schwere Gewitter, teils mit Hagel und orkanartigen Böen werden für Dienstag in Berlin und Brandenburg erwartet.

Der Vormittag startete sonnig, aber bereits am Nachmittag sind dann erste Schauer und Gewitter möglich.

Kräftiger Regen zieht zum Abend hin auf und besonders im Großraum Berlin und im Süden Brandenburgs besteht dann Unwetterpotenzial. Möglich sind laut Prognosen Hagelschauer mit Körnern von bis vier Zentimetern, orkanartige Böen und lokal Starkregen.

In der ersten Nachthälfte sind weiter teils kräftige Gewitter und Regen zu erwarten. Bis zum Morgen ziehen diese dann langsam ab. Die Temperaturen sinken auf bis zu 15 Grad ab. (Tsp/dpa)