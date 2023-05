Wegners Welt Kann Berlin auf diesen Mann bauen?

Am 27. April 2023 ist Kai Wegner am Ziel. Seit mindestens 15 Jahren, so erzählen es Freunde, spricht der Spandauer Junge aus dem Arbeiterviertel Hakenfelde davon, Regierender Bürgermeister zu werden. Er hat Rückschläge erlitten, Spott und Häme ertragen. Der Zweifel an seiner Eignung war ein steter Begleiter. Und jetzt ist er es doch tatsächlich geworden.