Weihnachten in der alten Heimat Hilfe, meine Eltern behandeln mich wie ein Kind

Nur noch zwei Wochen, dann ist es wieder so weit: Jasmin Gehricke wird ihren Koffer packen, sich in den Zug setzen und 700 Kilometer nach Süden in ihre alte Heimat fahren. Wie jedes Jahr verbringt die 32-Jährige die Weihnachtsfeiertage bei ihren Eltern – in dem schmucken Einfamilienhaus im Süden Deutschlands, in dem sie aufgewachsen ist.