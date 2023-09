Weiter Benachteiligung trotz positiven Trends So steht es um den Frauenanteil in der Berliner Politik

Die politische Machtverschiebung infolge der Wiederholungswahl im Februar 2023 hat in Berlin zu einem höheren Frauenanteil auf der Landesebene geführt. Das geht aus einer Studie hervor, die die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) am Dienstag vorstellt und die dem Tagesspiegel vorliegt.

Aufgrund des deutlichen Stimmenzuwachses für die CDU gewannen bei der Wiederholungswahl zwölf Politikerinnen der Partei ein Direktmandat – neun mehr als noch 2021. Bei der SPD wiederum führte der Verlust von Direktmandaten zu einem erhöhten Frauenanteil: Die meisten Frauen zogen über die paritätisch besetzten Bezirkslisten ins Landesparlament ein.

Insgesamt erhöhte sich der Frauenanteil im Abgeordnetenhaus von 2021 zu 2023 um 3,6 Prozentpunkte auf 39 Prozent. Berlin steht damit unter den Landesparlamenten beim Frauenanteil an Rang drei hinter den anderen Stadtstaaten Hamburg und Bremen.

Die Macherinnen der Studie mit dem Titel „Frauen Macht Berlin“, die von der SPD-nahen FES in Auftrag gegeben wurde, bezeichnen die Wahlen 2023 als „Lehrstück über die Relevanz des Wahlrechts“ für den Frauenanteil in der Politik. Dazu beigetragen habe auch, dass die Parteien bei der Wiederholungswahl mit den gleichen Listen wie bei der Wahl 2021 antreten mussten – und dementsprechend die Kandidierenden nicht an die veränderten politischen Gegebenheiten angepasst werden konnten.

Der Wahlsieg der CDU führte dazu, dass auch zuvor als eher aussichtslos geltende Wahlkreise gewonnen wurden, in denen Frauen aufgestellt waren. Damit wurde die Quote der Frauen in der CDU-Fraktion um 12 Prozentpunkte auf 25 Prozent erhöht. Die SPD wiederum verlor viele Stimmen, erhöhte aber ihren Frauenanteil von 39 Prozent auf 47 – weil die quotierten Listen zogen.

Zum insgesamt höheren Frauenanteil im Parlament habe auch das Ausscheiden der FDP beigetragen, heißt es in der Studie. Diese habe erneut mehrheitlich Männer aufgestellt und zählte nach der Wahl 2021 nur zwei Frauen unter ihren zwölf Abgeordneten. Der Frauenanteil, das zeige die Analyse, bedinge sich maßgeblich aus einem Wechselspiel von Wahlrecht und der Nominierungspraxis der Parteien.

Quotierte Listen funktionieren als Instrument

Die Grünen-Fraktion hat derzeit den höchsten Frauenanteil: 59 Prozent der 34 Mandate gingen an Frauen. Bei der Linken verringerte sich der Anteil von 2021 zu 2023 von 54 auf 50 Prozent. Am wenigsten Frauen zählt die AfD-Fraktion: Nur zwei der 17 AfD-Abgeordneten sind Frauen.

Die Verfasserinnen der Studie bilanzieren: „Quotierte Listen bewähren sich erneut als wirksames Instrument.“ Das zeigten die erhöhten Frauenanteile der Grünen-, Links- und SPD-Fraktionen. Alle drei Parteien haben entsprechende Regeln. Wenn diese fehlen oder nur unverbindlich sind, mindert das hingegen erheblich die Chancen von Frauen, aufgestellt zu werden und ins Parlament zu ziehen.

Insbesondere bei der CDU und SPD wurden in den jeweils als aussichtsreich geltenden Wahlkreisen mehr Männer als Frauen nominiert. Aus der Studie „Frauen Macht Berlin. Politische Teilhabe von Frauen in Berlin“ 2023

Trotz des insgesamt positiven Trends verweist die Studie auf strukturelle Benachteiligungen von Frauen. Sie sind bereits bei der Aufstellung der Kandidierenden unterrepräsentiert. Dies gelte, so die Studie, für die Landes- und Bezirkslisten, vor allem jedoch für die Wahlkreisvorschläge. „Insbesondere bei der CDU und SPD wurden in den jeweils als aussichtsreich geltenden Wahlkreisen mehr Männer als Frauen nominiert“, heißt es dazu.

Der Frauenanteil bei den Landeslisten fiel mit 46 Prozent am höchsten aus, bei den Bezirkslisten betrug er 41 Prozent.

In den Bezirksverordnetenversammlungen ist der Frauenanteil von 2021 zu 2023 leicht gesunken, um 1, 8 Prozentpunkte auf 41,1 Prozent. Mit 49 Prozent ist der Frauenanteil in der BVV Mitte unter allen Bezirken am höchsten, Spandau ist mit 33 Prozent das Schlusslicht.

Viele Frauen in den Führungsebenen

Auf den Führungsebenen ist der Trend für den Frauenanteil positiv: Zwar hat Berlin mit Kai Wegner (CDU) wieder einen Mann als Regierenden Bürgermeister, der Senat ist mit sieben Senatorinnen aber noch weiblicher besetzt als vorher. Auf Staatssekretärsebene sind 42 Prozent der Posten mit Frauen besetzt. Zum Vergleich: Nach der Wahl 2016 waren es nur 36 Prozent gewesen.

Mehr Frauen als Männer: Der aktuelle Senat bei der Vereidigung im Abgeordnetenhaus. © dpa/Hannes P Albert

Auf kommunaler Ebene setzt sich Berlin deutlich vom bundesweiten Durchschnitt ab: Da wird nur eins von zehn Rathäusern von einer Frau geführt. In Berlin sind derzeit sieben von zwölf Bezirken von einer Frau regiert.

Um auf allen Ebenen in Berlin Parität zu erreichen, plädieren die Macherinnen der Studie für ein Paritätsgesetz, das das Wahlrecht nach Gleichstellungsgrundsätzen anpasst. Die schwarz-rote Koalition hat sich verabredet, die Einführung eines solchen Gesetzes zu prüfen.

Gleichstellungssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) äußert sich auf Anfrage dazu nur vorsichtig: Aufgrund der Urteile, die zu Paritätsgesetzen auf Landesebene ergangen sind, müsse ein Paritätsgesetz für Berlin einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung standhalten, es dürfe nicht nur ein „Appell-Gesetz“ sein.

In Brandenburg und Thüringen waren entsprechende Gesetze nach Klagen gekippt worden. „Das Erreichen einer gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an den politischen Entscheidungsprozessen“ sei für sie als Senatorin ein zentrales Thema, sagte Kiziltepe weiter.