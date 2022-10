Tagesspiegel Plus Exklusiv Weniger Fälle von Entzug und Entgiftung : Zahl der Drogentoten in Berlin steigt auf höchsten Wert seit 20 Jahren

Auch in Berlin sterben wieder mehr Männer und Frauen an harten Betäubungsmitteln, oft an einer Heroin-Überdosis. Doch immer weniger Süchtige sind in Therapie.