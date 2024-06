Wenigstens ist Berlin kein „Shithole“ Zur Fußball-EM zeigt sich die Hauptstadt von ihrer besten Seite

Als der britische Vlogger und England-Fan Paul Brown zum EM-Start in Gelsenkirchen ankommt, postet er ein Video vom Hauptbahnhof auf X, aus dem Off hört man ihn die Umgebung als „absolute Shithole“, als „absolutes Drecksloch“ beschreiben. Er könne nicht verstehen, dass hier ein EM-Spiel ausgetragen werde: „Can’t believe Germany are hosting Euro 2024 games here“.