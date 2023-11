Wenn der Berliner Familienstaatssekretär vorliest Väter empowern heißt nicht, über sie zu lästern

Was für ein Titel: Das Kinderbuch „Papa nervt“ bekam am Freitagmorgen im Nachbarschafts- und Familienzentrum Steinmetzstraße im Schöneberger Norden viel Aufmerksamkeit. „Familienstaatssekretär Falko Liecke liest Vätern und ihren Kindern im Rahmen eines Väterangebotes vor“, stand in der Einladung zu der Veranstaltung am bundesweiten Vorlesetag. Der CDU-Politiker wolle neue „Entwicklungen der Väterarbeit vorstellen“ und mit Vätern vor Ort ins Gespräch kommen.