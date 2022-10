Tagesspiegel Plus Wenn Richter nicht verfassungstreu wirken : Breite Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus für die Richteranklage in Sicht

In 13 Bundesländern kann das Bundesverfassungsgericht Richter versetzen, wenn deren Integrität bezweifelt wird. In Berlin will die Koalition dies mit CDU und FDP einführen. Doch es kann dauern.