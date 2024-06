Wenn schon Kindern der Burnout droht Theaterstück in Berlin gegen Alltagsstress

Wenn ein Stück mit dem Namen „Warum auch Hamster schlafen“ in einem „Theater für Junges Publikum“ Premiere hat, könnte es zwar sein, dass es sich um eine Gute-Nacht-Geschichte über fluffige niedliche Tierchen handelt. Aber nicht, wenn so etwas im Feld Theater in Schöneberg stattfindet. In der einstündigen multimedialen Tanz-Performance für Kinder ab zehn Jahren, die am Donnerstag Premiere feiert, verhandeln zwei Künstlerinnen vielmehr ein wenig griffiges und fluffiges Alltagsthema.