Wer ist dieser Mann? Polizei sucht nach Gewalttat in Reinickendorf Verdächtigen

Nach einer lebensgefährlichen Körperverletzung an einer Bushaltestelle in Berlin-Reinickendorf im Juli bittet die Berliner Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Eine Überwachungskamera hat Aufnahmen von dem mutmaßlichen Täter gespeichert. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Am 8. Juli 2023 eskalierte gegen 13 Uhr an der Haltestelle Calauer Straße zwischen dem 58-jährigen Opfer und einem Jugendlichen ein Streit. In der Folge der Auseinandersetzung erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen.

Die gesuchte Person sieht wie folgt aus: männlich

zwischen 16 und 25 Jahren alt

schlanke Figur

dunkelbraune, schulterlange Locken

südosteuropäisches Erscheinungsbild

Außerdem soll die unbekannte Person ein helles T-Shirt sowie eine schwarze wattierte Steppweste getragen haben. Mit ihrer Mitteilung sucht die Berliner Polizei sucht nach Angaben zur Identität des Mannes. Zudem sucht sie nach Angaben zur Tat.

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Gesundbrunnen unter der Telefonnummer (030) 4664 -173131 oder per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen