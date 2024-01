Wer kennt diese Verdächtigen? 32-Jähriger queerfeindlich beleidigt und ausgeraubt – Berliner Polizei fahndet

Die Berliner Polizei bittet bei der Suche nach drei mutmaßlichen Räubern um Mithilfe von Zeugen. Am Mittwoch veröffentlichte die Behörde dafür Fotos der gesuchten Männer. Das Trio steht im Verdacht, einen 32-Jährigen in Neukölln angegriffen und ausgebraubt zu haben.

Zu der Tat soll es am 12. Juni 2023 gegen 21.20 Uhr an einer Bushaltestelle in der Sonnenallee Ecke Pannierstraße gekommen sein. Einer der Männer soll den 32-Jährigen zunächst queerfeindlich beleidigt haben. Anschließend sollen alle drei Tatverdächtigen auf den Mann eingeschlagen und -getreten haben – auch als dieser schon am Boden lag. Dabei sollen sie das Handy und das Portemonnaie des 32-Jährigen gestohlen haben.

So beschreibt die Berliner Polizei die Tatverdächtigen

Der erste gesuchte Tatverdächtige. © Polizei Berlin

Den ersten Tatverdächtigen beschreibt die Polizei als etwa 20 bis 35 Jahre alt und dünn. Er trug zum Tatzeitpunkt lange, schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare sowie einen Vollbart. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Weste, einem Basecap, einem schwarzen Pullover mit weißem Streifen am Ärmel und einer hellblauen Jeanshose. Zudem trug er eine goldene Halskette und eine ebenfalls goldene Armbanduhr.

Der zweite gesuchte Tatverdächtige. © Polizei Berlin

Der zweite Tatverdächtige wird von der Polizei ebenfalls auf 20 bis 35 Jahre geschätzt. Er hat eine normale Statur mit Bauchansatz und trug zum Tatzeitpunkt mittellange, schwarze, nach hinten gegelte Haare sowie einen Vollbart. Außerdem hat der Mann Tätowierungen am Ober- und Unterarm. Er trug ein weißes T-Shirt mit schwarzem Streifen am Ärmel, eine grüne Hose, weiße Sportschuhe sowie eine silberfarbene Halskette und eine Umhängetasche mit rotem Gurt .

Der dritte gesuchte Tatverdächtige. © Polizei Berlin

Auch der dritte Tatverdächtige soll zwischen 20 und 35 Jahre alt sein. Laut Polizei hat er eine normale Statur und trug kurze schwarze Haare sowie einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt mit rötlichem Muster, einer dunkelblauen Jeanshose und dunklen Sportschuhen mit heller Sohle. Er hatte zudem eine rote Tüte dabei.

Die Polizei fragt nun, wer Angaben zur Identität der Gesuchten machen kann und/oder sie vor, während oder nach der Tat gesehen hat. Auch weitere sachdienliche Hinweise zur Tat und den Verdächtigen werden erbeten.

Hinweise nimmt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per E-Mail, über die Internetwache der Polizei Berlin sowie durch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)