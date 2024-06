„Werden ein tolles Sommermärchen haben“ Berlins Regierender trotz angespannter Sicherheitslage vor der EM optimistisch

Trotz der angespannten Sicherheitslage vor der Europameisterschaft ist Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) nicht besorgt. „Wir haben ein Großereignis, das die Sicherheitsbehörden vor große Herausforderungen stellt. Aber die Sicherheitsbehörden machen in Berlin und bundesweit einen guten Job“, sagte er bei einem Bürgerdialog am Montagabend in Reinickendorf. „Jetzt werden wir ein tolles Sommermärchen mit der EM haben. Toni Kroos wird uns zum Europameister machen und wenn er den Pokal hochhebt, werde ich mich freuen, dass es in Berlin keine Anschläge gegeben hat.“

Nach dem tödlichen Messerangriff auf den Polizisten Rouven L. in Mannheim rief Wegner auch zu mehr Solidarität mit den Sicherheitskräften auf. „Ich würde mir wünschen, dass alle Berliner, wenn sie einen Polizeibeamten sehen, einfach mal Danke sagen.“

Wegner äußert sich zur Causa Geraldine Rauch

Die ersten Fragen an diesem Abend im Reinickendorfer Rathaus gehörten nicht Bürgern, sondern Senatssprecherin Christine Richter. Sie holte zum Rundumschlag zum politischen Tagesgeschehen aus. Dabei ging Wegner erneut auf Distanz zur Präsidentin der Technischen Universität (TU) Berlin, Geraldine Rauch, die in der Kritik steht, nachdem sie antisemitische Posts auf der Plattform X mit „Gefällt mir“ markiert hatte.

Der Regierende forderte zwar keinen Rücktritt, ließ sich aber von seiner Sprecherin fragen, ob die Entschuldigung der TU-Präsidentin ausreiche: Das sei fraglich. Die Entscheidung über ihre Zukunft liege jedoch bei den universitären Gremien.

Dass Rauch nicht gewusst haben will, dass auf Posts zu sehen war, hält Wegner nicht für glaubwürdig. „Ich habe mir das auch mal angeguckt, der Inhalt der Posts war ziemlich eindeutig.“ Rauch habe damit nicht nur der TU, sondern Berlin insgesamt geschadet.

Viele Bürgerfragen zum Thema Verkehr

Bei den Fragen der anwesenden Bürger dominierte das Thema Mobilität – so sehr, dass die Senatssprecherin anmahnte, man werde hier kein Verkehrsforum abhalten.

Mit ihm werde es keinen Straßenbaustopp geben, erklärte der Regierende. „Wir wollen die TVO unumkehrbar machen“, sagte er mit Blick auf die Tangentialverbindung Ost, die geplante Schnellstraße zwischen Köpenick und Biesdorf. Projekte wie die umstrittene TVO und die Verlängerung der A100 seien wichtig, um den Pendlerverkehr zur Entlastung der Wohngebiete mehr über die zentralen Verkehrsachsen zu führen.

Berlin soll nicht so spießig wie München werden, aber eine schöne, saubere und sichere Stadt. Kai Wegner (CDU), Berlins Regierender Bürgermeister

Viele Fragesteller kritisierten die schlechte Radinfrastruktur in den Außenbezirken. „Ich will sichere Fahrradwege, aber da, wo sie Sinn machen“, erklärte der Regierende. Man könne Radstreifen nicht in der ganzen Stadt identisch bauen, es komme auf die Gegebenheiten vor Ort an. Vor allem gelte es, bestehende Radwege zu sanieren.

Beim Thema innere Sicherheit sprach sich Wegner erneut für mehr Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten in der Stadt aus. Hinderlich für die Aufklärung von Straftaten in U-Bahnhöfen sei auch, dass die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Bilder von den Überwachungskameras nur maximal 48 Stunden speichern dürfen.

„Wenn es hilft, sind mir 96 Stunden allemal lieber. Dafür werde ich mich in meiner Koalition einsetzen“, sagte Wegner. Wenn es um die Sauberkeit auf den Straßen gehe, seien auch die Bürger selbst gefragt. „Berlin soll nicht so spießig wie München werden, aber eine schöne, saubere und sichere Stadt.“