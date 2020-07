Die Bauern in Brandenburg rechnen nach Angaben ihres Verbandes in diesem Jahr mit einer schlechten Ernte. Genaue Zahlen will der Landesbauernverband (LBV) beim Ernteauftakt am Donnerstag in Tauche (Oder-Spree) bekanntgeben.

Weil es in den vergangenen Monaten für das Getreide zu trocken gewesen sei, wird es nach Aussage des Verbandes nur „unterdurchschnittliche Erträge“ geben. Für Roggen, Weizen und Mais sei der Regen im Mai „gerade noch rechtzeitig gekommen“, hieß es. Für die Gerste dagegen sei es zu spät. Zudem habe der vergangene Winter die Wasserdefizite nicht ausgleichen können.

Schon im Mai hatten Experten deutschlandweit vor dem dritten Dürrejahr in Folge gewarnt: Seit Jahresbeginn gab es in ganz Deutschland zu wenig Niederschlag. Vor allem Ostdeutschland leidet unter der Trockenheit, weil die sandigen Böden die Feuchtigkeit besonders schlecht speichern können.

Bereits 2019 war wegen anhaltender Trockenheit die Getreide- und Rapsernte schlecht ausgefallen. Die Landwirte ernteten im vergangenen Jahr 2,3 Millionen Tonnen Getreide. Das waren rund 13 Prozent weniger als der langjährige Mittelwert. Beim Raps sah es 2019 sogar noch schlechter aus - die Landwirte holten 173.000 Tonnen von den Feldern, weniger als die Hälfte des langjährigen Mittels. Insgesamt wurde auf einer Fläche von 513.200 Hektar Getreide angebaut.

Das trockene Wetter setzt sich fort: Auch für die kommenden Tage wird in Berlin und Brandenburg nur wenig Niederschlag erwartet, die Temperaturen erreichen maximal 29 Grad. Der Donnerstag soll nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wolkig, aber überwiegend niederschlagsfrei werden. Die Temperaturen liegen bei 23 bis 27 Grad.

Am Wochenende warm, nur vereinzelt Regen

Für den Freitag erwarten die Meteorologen viele Wolken am Himmel, es bleibt meist trocken. Die Maximalwerte liegen bei 21 bis 25 Grad. Die Wetterexperten rechnen am Samstag mit etwas Regen in der Prignitz und an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, andernorts bleibt es ohne Niederschlag.

Die Höchsttemperaturen erreichen voraussichtlich 24 Grad in der Prignitz, um 26 Grad in Berlin und 29 Grad in der Niederlausitz. Viele und dichte Wolken sowie mancherorts etwas Regen soll es am Sonntag geben. Die Maximalwerte ändern sich im Vergleich zum Vortag kaum. (dpa)