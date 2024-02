Wetter in Berlin und Brandenburg Der Donnerstag wird windig und wechselhaft

Wind, Sonne und Wolken erwarten die Menschen in Berlin und Brandenburg am Donnerstag. Bereits am Vormittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Böen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Im Norden Brandenburgs sind vereinzelt Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde möglich. Zum Abend nimmt der Wind ab. Nach etwas Regen am Morgen wechseln sich Sonne und Wolken über den Tag ab. Auf sieben bis neun Grad steigen die Temperaturen.

Nachts bleibt es meist trocken. Im Verlauf verdichten sich die Wolken. Gegen Morgen fällt von der Prignitz bis zum Fläming etwas Regen. Die Tiefstwerte liegen bei etwa drei Grad. Ein schwacher bis mäßiger Wind weht.

Am Freitag regnet es bei stärker Bewölkung zeitweise. Die Höchsttemperaturen liegen bei sechs bis acht Grad. Vorübergehend weht es frisch und böig.

In der Nacht zum Samstag fällt regional leichter Regen oder Sprühregen. Es bleibt bedeckt und weht mäßig bis frisch mit Böen. Auf sieben bis fünf Grad sinken die Temperaturen.

Das Wochenende beginnt bedeckt und gebietsweise mit Regen. Am Samstag rechnen die Wetterfachleute mit sehr milden Temperaturen mit Höchstwerten zwischen neun und elf Grad. (dpa)