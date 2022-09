Wetter in Berlin und Brandenburg Woche beginnt freundlich, dann kommt der Herbst

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf wechselhaftes bis herbstliches Wetter einstellen. Am Montag sei zunächst noch mit etwas Sonne und Temperaturen von bis zu 22 Grad Celsius zu rechnen, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Gegen Abend werden von Westen her jedoch dichtere Wolken erwartet. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen 13 bis acht Grad.

Im Verlauf der Woche kommt es dann ab Dienstag zunächst vereinzelt und ab Mittwoch auch etwas vermehrt zu Regen. Vielerorts ist es bedeckt bis stark bewölkt. Die Temperaturen sinken bis zum Donnerstag auf 18 Grad. (dpa, tsp)

