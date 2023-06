Wettermythen erklärt Warum es im Westen Berlins mehr regnet als im Osten

Der Gruselfaktor Berliner Winter ist berühmt, aber auch sonst kann fast jede:r etwas beisteuern, wenn es ums Wetter geht. Oft sind es erstaunliche Weisheiten, die da verkündet werden. Aber empirisch belegt durchs eigene Empfinden, muss also was dran sein, nicht wahr? Zeit für einen meteorologischen Blick auf typische Berliner Wetterphänomene – subjektive wie objektive.

Der zumindest unter Kleingärtnern und Naturfreunden populärste Satz in den Dürrejahren seit 2018 lautet: „Um uns hier macht der Regen ja immer einen Bogen.“ Diese Erkenntnis gilt überregional und beruht nach Meinung von Meteorologen darauf, dass man viel mehr Himmel wahrnimmt als nur den direkt über sich. So sieht der Spandauer auch die Gewitterwolken von Reinicken- bis Zehlendorf, die ihn allerdings trocken lassen. Das gilt speziell für isolierte Schauer und Gewitter im Sommerhalbjahr, die meist nur fünf, sechs Kilometer Durchmesser haben.

Anders ist die Lage bei durchziehenden Fronten, also Wetterumschwüngen. Die kommen großflächig, meist aus westlichen Richtungen – und werden von Binnengewässern nicht beeinflusst. Allenfalls schwächen sie sich auf ihrem Zug über den Kontinent allmählich ab, sodass der Regen von West nach Ost nachlässt. Das ist selbst für Berlin dokumentiert: Am südwestlichen Stadtrand fallen im langjährigen Mittel etwa 600 Liter pro Quadratmeter, in den östlichen Bezirken eher 550, Richtung Oder kaum 500 Liter.

In den vergangenen Jahren war es teils noch viel weniger, was ein Effekt der Klimakrise zu sein scheint: Die typischen „Westlagen“ mit großen Regengebieten vom Atlantik kommen fast nie mehr bis nach Berlin. Wenn es regnet, dann – auch ausweislich der im 30-Jahresvergleich deutlich gestiegenen Sonnenscheindauer – kürzer, heftiger und ganz zufällig verteilt. Oder über viele Wochen gar nicht wie in diesem Jahr, weil die Wetterlagen immer langlebiger werden. Während sie früher maximal fünf, sechs Wochen hielten, regenerieren sie sich neuerdings über Monate immer wieder.

Die Stadt kann die Luft zusätzlich austrocknen, weil hier weniger verdunstet als im grüneren Umland. „Mit Versiegelung kann man Trockenheit produzieren“, sagt Jörg Riemann, Chefmeteorologe des Dienstes „Wettermanufaktur“ in Tempelhof. Zugleich kann die Betonwüste lokale Gewitter verstärken, wenn Sommerhitze aufsteigt und beim damit verbundenen Abkühlen zu mächtigen Wolken kondensiert und sich elektrisch auflädt. Wer das Potenzial von Unwettern abschätzen will, kann auf die Windrichtung schauen: Im Sommer haben Luftmassen aus Südwesten die meiste Energie, weil sie besonders warm und feucht sind.

Die Rolle der „Berge“

Während solche Gewitter Zufallsprodukte sind, ist der Effekt der Berliner und Brandenburger „Berge“ physikalisch klar: Wo die Landschaft die Luft zum Aufsteigen zwingt und dadurch abkühlen lässt, bilden sich eher Wolken. Das gilt in homöopathischem Maß auch für Grunewald, Barnim und Müggelberge, aber allemal für den doppelt so hohen Fläming – auch wenn der nicht mit den Alpen konkurrieren kann, in deren Vorland übers Jahr doppelt so viel Regen fällt wie hier.

Die langlebigen Sommerhochs beeinflussen auch den Wind. Bisher wussten vor allem Radfahrer, dass sie sich auf Straßen in Ost-West-Richtung mehr anstrengen müssen, weil es dort am stärksten pfeift. Das gilt prinzipiell immer noch – aber der Anteil des Westwindes wird seit einigen Jahren geringer. Stattdessen bläst es nun öfter stramm aus Osten. Die windigen Straßen sind dieselben wie zuvor, nur in umgekehrter Fahrtrichtung.

Generell gilt: Je schmaler und je glattflächiger bebaut die Straße ist, desto stärker zieht es durch. Dieser Düseneffekt ist auch in Plattenbauvierteln spürbar, wo die Luft sich zwischen Hochhäusern „durchzwängen“ muss. Abgesehen von diesem lokalen Turbo bremst die Stadt als meteorologisch „raue Landschaft“ den Wind eher ab. Außer für Radfahrer – aber das wissen die selbst am besten.