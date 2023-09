WG-Mieten zum Wintersemester In Berlin werden 550 Euro verlangt – im Durchschnitt

Teure Bude, volles Wohnheim – die Wohnungssuche wird für Studenten immer schwieriger. Zum Beginn des Wintersemesters Anfang Oktober ist der Standardpreis für ein unmöbliertes WG-Zimmer mit 700 Euro in München am höchsten, gefolgt von Hamburg, Köln und Berlin (je 550 Euro warm). Dies berichtet das Beratungs- und Forschungsinstitut Empirica (Berlin), das Regionaldatenbanken auswertet, um die Wohnungs- und Immobilienmärkte zu untersuchen.

Das Unternehmen erstellt auf Basis von mehreren Tausend Mietinseraten für WG-Zimmer eine Übersicht, die jeweils zum Semesterbeginn Auskunft über die Mietpreise in diesem Segment gibt.

Aktuell kosten WG-Zimmer im bundesdeutschen Mittel 446 Euro im Monat, München ist mit 700 Euro sehr viel teurer. Zu Beginn des Sommersemesters lag die Miete für ein WG-Zimmer in Berlin laut Empirica ebenfalls bei 550 Euro. Nach Angaben des Moses Mendelssohn Instituts zahlen Studierende laut der Erhebungen des Projektentwicklers GBI und des Immobilienportals WG-gesucht im Sommersemester in Berlin für ein WG-Zimmer 640 Euro Komplett-Miete, inklusive Nebenkosten.

Angebotsmieten stiegen seit 2018 in Unistädten um 19 Prozent

Seit dem Wintersemester 2018 sind die Angebotsmieten bundesweit um 21 Prozent und in den Unistädten um 19 Prozent gestiegen.

Berlin ist weiterhin die einzige ostdeutsche Studentenstadt mit überdurchschnittlichem WG-Preisniveau, selbst die eher teuren ostdeutschen Städte Leipzig und Rostock kosten knapp unter 400 Euro. Zum Vergleich: 2015 lag Berlin lag mit 380 Euro (Projektentwickler GBI) beziehungsweise 322 Euro (Portal wg-suche) noch im Mittelfeld.

Beim Studierendenwerk Berlin stehen zum 1. Oktober rund 2300 Menschen auf der Warteliste, zum 1. September waren 1300 Menschen unversorgt geblieben. Sprecherin Jana Judisch geht davon aus, dass diese Zahlen in den kommenden drei Wochen „exponentiell steigen“ werden. Insgesamt sind beim Studierendenwerk 4500 Suchende aktenkundig, darunter auch solche, die sich für einen späteren Zeitpunkt um einen Wohnheimplatz beworben haben.

Das Studierendenwerk Berlin hat derzeit 9200 Wohnheimplätze. Weitere sind derzeit nicht im Bau, weil der Senat diese Aufgabe an die privatwirtschaftliche Landestochter Berlin, die Berlinovo, delegiert hat. „Unsere Hoffnungen ruhen auf dem Bundesprogramm ‚Junges Wohnen‘“, sagte Judisch dem Tagesspiegel.

Laut Empirica fällt ins Auge, dass die WG-Mieten im Osten kräftiger steigen als im Westen: In sechs der neun ostdeutschen Studentenhochburgen legten sie kräftiger zu als der Durchschnitt. Die günstigsten Angebote gibt es derzeit in Wolfsburg (221 Euro) sowie in Halle (Saale) (300 Euro) und Paderborn (315 Euro).