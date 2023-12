Wichtel und Wunder Die schönsten Winter- und Weihnachtsbücher für Kinder

Wenn es draußen immer früher dunkel wird, ist die perfekte Zeit zum gemeinsamen Vorlesen gekommen. Gar nicht so einfach ist es, aus dem riesigen Angebot an winterlichen Kinderbüchern die herauszupicken, an denen Familien lange Freude haben. Wir haben die schönsten Klassiker und lustigsten Geschichten für die Adventszeit herausgesucht.