„Wie, du ballerst nicht?“ Darum nehmen Menschen in Berlin so viele Drogen

Wollen wir ein Taxi rufen?“ – Ein vermeintlich unschuldiger Satz. Doch alle, die sich in der Berliner Ausgeh-Szene bewegen, wissen, dass hier nicht darauf angespielt wird, von einem Ort zum anderen zu kommen (dafür nutzt man lieber Uber), sondern darauf, sich eine Kapsel für den Abend liefern zu lassen. Eine Kapsel, gefüllt mit Kokain.

Dank Koks-Taxis kann man sich den schäbigen Weg zum Dealer sparen und sich das weiße Gold per Messenger liefern lassen. Da die Taxis mittlerweile ihr Sortiment erweitert haben, sind auch andere Substanzen schnell verfügbar. Drogen zu bestellen war noch nie so bequem und billig wie heute, denn die hohe Verfügbarkeit lässt auch die Preise sinken.

Drogenrückstände im Abwasser

Die vom BKA veröffentlichte polizeiliche Kriminalstatistik zeigt: die meisten Rauschgiftdelikte, nämlich rund 17.000, gab es im Jahr 2022 in Berlin. Hamburg folgt mit ca. 15.000, München mit ca. 8000 und Frankfurt und Köln, mit je ca. 7000 Delikten. In Relation zur Einwohner:innenzahl, scheint Berlin nicht gravierend herauszustechen, doch die Anzahl nicht polizeilich erfasster Fälle ist hoch.

Während in den 80er und 90er Jahren eine Ecstasy-Pille noch eine Investition war, bekommt man die bunten „Teile“ heute für wenige Euro. © IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xportokalis71x

Die Studie der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, die Rückstände im Abwasser analysiert, bringt Licht ins Dunkle: Berlin ist sowohl bei Kokain- als auch bei Ecstasy-Rückständen die Nummer eins in Deutschland. Die meisten Berliner:innen, die in ihrer Freizeit Drogen konsumieren, hatten also noch nie etwas mit der Polizei am Hut. Im Gegenteil

Bewegt man sich im Berliner Nachtleben, der Bar-, Musik, Kunst- und Kulturszene, hat man den Eindruck, Drogenkonsum wird nicht nur stillschweigend akzeptiert, sondern gehört längst zum guten Ton. Egal ob schicke After-Work-Cocktailbar in Mitte, oder Eckkneipe in Kreuzberg, auf den Toiletten Koksreste zu finden, ist Standard. Und in Techno-Clubs wird man mit großen Augen angeschaut, wenn man nicht mit aufs Klo kommt, um nachzulegen oder ein Teil zu schmeißen: „Wie, du ballerst nicht?“

Laut der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht ist der Konsum von Kokain in Berlin in den letzten fünf Jahren um 58 Prozent gestiegen. © imago images/YAY Images/via www.imago-images.de

Drogen sind in vielen Berliner Szenen Normalität; besonders ist, wer keine nimmt. Eine Affinität für berauschende Substanzen, die nicht erst seit gestern in der Stadt zu Hause ist. „Berlin war als Metropolregion schon immer bekannt für seine vielfältige und schillernde Kultur- und Ausgehszene. Und mit einem libertären Lifestyle geht meist auch entsprechender Konsum einher“, sagt Rüdiger Schmolke Drogen-Experte und Fachreferent beim Notdienst für Suchtmittelgefährdete und -abhängige in Berlin.

Häufiger Drogenkonsum ist in vielen Berliner Räumen ein offenes Geheimnis Rüdiger Schmolke, Drogennotdienst Berlin

Diese Entwicklung lasse sich über die 70er und 80er Jahre, die Zeiten von Christiane F., die goldenen 20er, bis Ende des 19. Jahrhunderts zurück beobachten, Drogen hätten in Berlin immer eine Rolle gespielt. Ein Phänomen, das auch Städte wie Barcelona oder London betrifft, Berlin sticht laut Schmolke aber aufgrund seines offenen Umgangs mit Drogenkonsum inzwischen besonders heraus.

Für das unverhohlene Ausleben der Drogenaffinität hätten vor allem die wilden Neunziger, während derer sich in Berlin die Techno-Bewegung und die vielen „Underground Partys“ ausbreiteten, gesorgt, sagt Schmolke. Denn schnelle Rhythmen, schier endlose Schleifen, dazu ein hypnotisch-monotoner Beat, harmonierten gut mit synthetischen Drogen, die ekstatische Zustände hervorrufen.

Hedonistische Metropole

Malte Zierenberg vom Institut für Geschichtswissenschaften an der Humboldt-Universität vermutet außerdem, dass Berlins Selbstbeschreibung als „hedonistische Avantgarde, die alles ausprobiert“, wie eine Art alternatives Stadtmarketing funktioniert.

Berlin hat sich seinen Status als hedonistische Metropole erarbeitet und somit natürlich eine Sogwirkung auf alle, die sich von genau diesem libertären Lebensstil angezogen fühlen, Ausgeh-, Rauscherfahrungen sammeln wollen. Berlin und der Drogenkult, eine selbsterfüllende Prophezeiung.