Wie retten wir die Welt, Adrienne Goehler? „Wir dürfen uns nicht auf Experten verlassen“

Adrienne Goehler ist ehemalige Berliner Kultursenatorin und war viele Jahre Präsidentin der Kunsthochschule Hamburg. Ab Donnerstag kehrt ihre Wanderausstellung zum Thema Nachhaltigkeit nach 13 Jahren nach Berlin zurück. Ein Gespräch über Experten in der Krise, Kunst als Notwendigkeit und die Methoden der Letzten Generation.

Frau Goehler, Sie waren 1980 Gründungsmitglied der Grünen, sind aber früh wieder ausgetreten. Was war der Grund?

Der Umgang der Grünen mit der Wiedervereinigung 1990. Ich habe damals, wie viele andere auch, gesehen, dass niemand auf die Situation vorbereitet war, und dachte, wenn wir die Menschen im Osten mit Obi, H&M und Begrüßungsgeld nicht einfach einkassieren wollen, dann haben die Grünen, die nicht in der Regierungsverantwortung waren, jetzt die verdammte Pflicht zu sagen: „Stopp. Wir brauchen Zeit. Zeit, um über neue Strukturen nachzudenken.“

Selbst, wenn einigen das nicht gefallen hätte, hätten wir uns viel ersparen und viel öffnen können. Eine wichtige Grünen-Politikerin warf mir damals vor, kaum sei ich an der Kunsthochschule, hätte ich schon den Bezug zur Realität verloren. Aber es ging mir schon damals um das Thema Zeit.

Zur Person Adrienne Goehler, 1955 in Lahr im Schwarzwald geboren, ist diplomierte Psychologin. Sie war zwölf Jahre lang Präsidentin der Hochschule für bildende Künste, Hamburg, Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur in Berlin und Kuratorin des Hauptstadtkulturfonds. Seit 2006 ist sie freie Kuratorin und Autorin.

Zeit spielt auch in der von Ihnen ins Leben gerufenen Ausstellung „Zur Nachahmung empfohlen“ eine Rolle. Die Schau startete 2010 in Berlin, machte Station in 29 Ländern. Was war Ihr Anliegen?

Es ging um die weitgehende Aufhebung der starren Grenzen zwischen Kunst, Wissenschaft, Erfindung und Bewegungswissen. Vor 13 Jahren gab es wenig zum Thema Nachhaltigkeit. Ich wusste aber durch meine Arbeit beim Hauptstadtkulturfonds, dass viele Künstler:innen das Thema gerne behandelt hätten.

Viele interessierten sich schon in den 2010er-Jahren für die großen Fragen der Welt, für das Verhältnis Kultur-Natur, für Nahrung, Biodiversität, Raubbau an Ressourcen. Aber die Förderstrukturen haben das nicht hergegeben und sie tun es immer noch nicht. In den Jurys wurde die Kunst von Umwelt, Bildung oder Gesundheit abgegrenzt. Dann hieß es: „Das ist doch Umwelt“ oder „Das ist doch Bildung“.

Sie waren ein halbes Jahr lang Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur im Übergangssenat in Berlin 2001.

(lacht) Sieben Monate! Während dieser kurzen Zeit meines „Regierungspraktikums“ habe ich die Erfahrung gemacht, dass streng in Ressorts und Zuständigkeiten gedacht wird. Es herrscht die Mentalität: „Misch’ dich nicht ein in meinen Bereich. Kooperation nur, wenn es mich nichts kostet.“

Das hat mich ziemlich erschreckt. Und in den Jurys für Kulturförderung ging das Spartendenken gerade so weiter. Mir wurde klar, dass wir transdisziplinäre Projekte fördern müssen, wir brauchen das auch heute dringender denn je. Wir dürfen den Zustand der Welt nicht den Expert:innen in Politik und Ökonomie überlassen. Sie werden keine Lösungen liefern.

Adrienne Goehler neben einer Arbeit von Michael Saup. „Cubus Niger“ besteht aus 24 Tonnen Kohle, dem CO₂-Äquivalent von einer Million Mal Streamen des Trailers von Avatar über Youtube. Übrigens: Der Trailer des neuen Avatar-Films wurde schon 56 Millionen mal abgerufen. © David Heerde für den Tagesspiegel

Das haben Sie vor 13 Jahren schon gesagt. Hat sich nichts verändert?

Nein. Der Wille zur Veränderung auch in Sachen Klimaschutz wird in Regierungen radikal von ökonomischen und lobbyistischen Interessen begrenzt. Aber nicht nur Politiker und Ökonomen, auch Umwelt-Experten bleiben in ihren Denk-Silos.

Ich zitiere Klaus Töpfer, ehemals Umweltbundesminister und Gründer des Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam. Er bemerkte, dass die Männer immer darauf setzen, dass wir alles mit neuen Technologien lösen können. Und das ist ein ganz großer Irrtum. Wir müssen uns ziemlich radikal umstellen. Heute Morgen, bei einem erneuten Bericht über die Letzte Generation, erinnerte ich mich an ein Schild, das ich sehr eindrücklich fand: „Wir blockieren so lange, wie die FDP blockiert.“ Das leuchtet mir sofort ein.

Ich kann Tomatensoße auf Kunst-Schutzglas von einem Gewaltakt unterscheiden. Adrienne Goehler, frühere Kultursenatorin

Was halten Sie von den Methoden der Letzten Generation? Sich auf die Straße kleben. Kunstwerke beschädigen.

Ich kann die Empörung darüber nicht teilen. Ich bin sozialisiert mit Platzbesetzungen. In Wyhl im Kaiserstuhl, dort wollte die Stuttgarter Regierung ein Atomkraftwerk bauen und wir haben in Baden eine Koalition zwischen Studierenden, Bäuerinnen und Bauern, Fischern und Winzern geschlossen und zivilen Ungehorsam praktiziert. Ich habe mich vor Kasernentoren angekettet gegen Atomwaffen und bin in den Gleisen vor Gorleben spaziert.

Wenn im Koalitionsvertrag steht, dass über Verkehr und Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht geredet wird, und dieser Koalitionsvertrag behandelt wird wie das Grundgesetz, dann verstehe ich, dass Mittel gesucht werden, um die Ohnmacht zu überwinden.

Und jedes Mittel ist recht?

Ich kenne sehr viele Jugendliche, die extrem beunruhigt sind und sich nicht gehört fühlen. Von den Scientists for Future wissen sie aber genug, um argumentieren zu können, dass die Maßnahmen der Regierung nicht ausreichen. Ich bin immer fürs Reden. Ich hätte es richtig gefunden, wenn der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, die Aktivist:innen einfach mal eingeladen hätte. Außerdem kann ich auch Tomatensoße auf Kunst-Schutzglas von einem Gewaltakt unterscheiden.

Zur Ausstellung Die von Adrienne Goehler kuratierte Ausstellung „Zur Nachahmung empfohlen. Expeditionen in Ästhetik und Nachhaltigkeit“ startete 2010 in den Uferhallen in Berlin und tourte seitdem durch die Welt, von Lima über Mumbai, Peking und Jerusalem bis ins Wendland. Sie hat sich verändert, ist gewachsen, wurde aktualisiert und kommt im Mai nun als Abschluss der Reise nach Berlin zurück. Das Schwerpunktthema der letzten Ausstellung ist die Bauwirtschaft mit ihrem riesigen CO₂-Fußabdruck. Unter anderem werden neue Baumaterialien aus Rinde, Pilzen, Lehm und Schafwolle vorgestellt. Ausstellung vom 12. Mai bis 16. Juli, Eröffnung: 11. Mai, 19 Uhr, Uferhallen Berlin-Wedding, Uferstraße 8. Dienstag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr (an Tagen mit Dialogprogramm bis 22 Uhr). Infos: www.z-n-e.info

Sie plädieren dafür, dass Wissenschaft und Kunst stärker an Lösungen beteiligt sein sollen, weil sie andere Methoden anwenden. Welche sind das?

Kunst kann völlig andere Fragen stellen. Ich zitiere jetzt die Medienkunst-Professorin Christin Lahr, die sagt: „Kunst muss nicht lügen, sie muss keine Statistiken fälschen, um zu behaupten, dass das, was sie behauptet hat, richtig ist.“ Kunst wirft etwas in den Raum. Kunst hilft, umzudenken. In der Wissenschaft ist es ähnlich. Es gibt nicht die Idee, das habe ich einmal gedacht und dabei bleibe ich. Alles ist im Prozess, muss permanent befragt werden, sich neu zusammensetzen.

Der Untertitel Ihrer Ausstellung lautet „Erkundungen in Ästhetik und Nachhaltigkeit“. Wozu Ästhetik beim Thema Umwelt und Klima?

„Ästhetik“ meint die Wahrnehmung der Welt mit den Sinnen: Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten. Wenn wir die sinnliche Erkenntnis aus unserer Wahrnehmung herausnehmen, kommen wir nicht zu Lösungen. Alexander von Humboldt sagte: „Wer die Natur nicht liebt, kann sie nicht erforschen“. Es braucht Empathie.

Die Uferhallen waren auch schon 2010 der Ausstellungsort für „Zur Nachahmung empfohlen“. Inzwischen hat ein Investor das Areal übernommen, die Künstlerateliers am Ort sind bedroht. © Tagesspiegel/Doris Spiekermann-Klaas

Gibt es denn etwas, das in diesen 13 Jahren schon „zur Nachahmung“ gekommen ist?

Der Kieler Radikal-Ökologe Christian Kuhtz, Gründer der Zeitschrift „Einfälle statt Abfälle“, hat eine mit einem Fahrrad betriebene Waschmaschine erfunden. Ein Auslandsvertreter bei der Heinrich-Böll-Stiftung sah das Objekt und sagte: „Das muss nach Addis Abeba“. In ganz Äthiopien fällt der Strom etwa drei bis fünf Mal pro Tag aus. Also brachten wir die Idee dorthin.

Diese Waschmaschine ist jetzt auch in Berlin wiederzusehen. Wie haben Sie das Umwelt-Wissen aus anderen Ländern integriert?

Ich startete in Berlin mit 56 Arbeiten. Nicht alle sind mit zur nächsten Station gezogen. An jedem neuen Ort folgte ich dem Prinzip, dass die Kunstwerke, die ich aufnehme, bereits existiert haben müssen. Ich habe keine neu produzierten Kunstwerke akzeptiert. Die Ausstellung hat sich permanent verändert, indem wir vor Ort die lokalen Kompetenzen hinzugenommen haben. Meist mithilfe von Goethe-Instituten und Heinrich-Böll-Stiftung.

Wir fragten, was sind die großen Probleme in dem Land, welche Aktivitäten gibt es hier? In Chile ist das Lithium ein Riesenthema – und der Quinoa-Anbau. Dafür werden Wälder abgeholzt, damit die deutschen Allergiker sich gut fühlen können. In Mumbai ist das Wasser ein großes Problem. Dort wurde ich auf eine schamanische Künstlerin aufmerksam, die mit der Wünschelrute Wasser aufspürt.

Wie nachhaltig ist die Ausstellung selbst?

Ich habe einige Parameter festgelegt. Etwa für die Wiederverwendung von Verpackungsmaterial, für das Reisen und die Begrenzung des Transports. Äthiopien war das einzige Land, in das wir fliegen mussten.

Wie sind Sie gereist?

Mit dem Zug, auf der Straße und mit einem 40-Fuß-Seecontainer, der Maßeinheit, um die Weltmeere zu befahren. Auch nicht gerade ökologisch, Schiffe verbrauchen ja Schweröl. Aber üblicherweise werden Kunsttransporte mit dem Flugzeug gemacht. Wir haben den Seeweg gewählt.

Gibt es denn Erfahrungen aus anderen Ländern in Bezug auf umweltaktivistische Methoden, von denen wir lernen können?

Ich würde sagen, wir haben an den jeweiligen Orten immer etwas erweckt. In Chile waren wir die wichtigste internationale Ausstellung – und das mit Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit, die dort nie zuvor in einer Ausstellung verhandelt worden sind. In Addis Abeba habe ich von einer der Künstlerinnen erfahren, dass es im Land ein sehr wichtiges Samen-Institut für Teff gibt.

Was ist das?

Teff ist eine Zwerghirse, die schnell gärt. Es gibt circa 144 Sorten davon. Vor Ort habe ich erfahren, dass europäische Organisationen versuchen, an die Patente heranzukommen, um sich diese allergikerfreundliche Ressource zu sichern. Ich sagte ihnen, dass wir in unserer Ausstellung einen Beitrag zeigen, in dem es um 66.000 verschiedene Sorten von Weizen geht. Und dass ich gerne das lokale Pendant in der Ausstellung präsentieren würde.

Die Angst war groß, die Samen überhaupt aus dem Institut zu lassen. Schließlich bekam ich zwei Vitrinen mit Petrischalen. Die Vitrinen wurden verplombt und darunter schlief Sicherheitspersonal, damit nichts geklaut werden konnte. Toll war, dass die Besucher:innen in der Ausstellung fragten: „Warum wissen wir nichts von diesem nationalen Schatz? Warum können wir nicht helfen, das zu schützen?“ Das sind für mich beglückende Momente, in denen „art matters“.

Ich meinte eigentlich, ob es aktivistische Methoden gab, die man sich hätte abschauen können.

Ja, ich habe das verstanden. Ich denke aber, die Ausstellung bringt eher Ermutigung. Die Menschen, egal ob an den Standorten in Deutschland oder international, erfahren Dinge, die sie bisher nicht wussten, wir liefern Inspiration und Aha-Erlebnisse. Und schon 2010 war mir klar, dass für eine ökologisch zukunftsfähige Kulturproduktion und -präsentation auch die Förderpraxis nachhaltig verändert werden muss.

Sie haben die Idee zu einem „Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit“ (FÄN) entwickelt und inzwischen 190 Personen aus Kunst und Wissenschaft gewonnen, die sich für diese interdisziplinäre Kulturförderung starkmachen. Arbeitet er bereits?

Er könnte arbeiten, wenn sich die Kulturstaatsministerin Claudia Roth für die Verbindung von Ästhetik und Nachhaltigkeit begeistern ließe und sich diesen ressortübergreifenden Gedanken zu eigen machen würde.

Aber ich sehe die Ausstellung als Aufbruch aus den oft auch beengenden Verhältnissen der Kunst, als Laboratorium, als Pilotprojekt, bei dem wir zeigen können, wie sinnvoll es ist, wenn Kunst und Wissenschaft gemeinsam neue Ideen entwickeln. Wir brauchen einfach neue Fördermodelle, die die Künstler:innen ermächtigen, mit Themen viel stärker in die Realität einzugreifen.

Was meinen Sie genau?

Die wirklich großen Fragen kann man nicht schnell, in einem kurzlebigen Förderprojekt lösen, das sechs Wochen dauert und wo nach einem Vierteljahr schon die Abrechnung abgeschlossen sein muss. Immer nur das Neue zu fördern und die Künstler:innen zu zwingen, von einem Antrag zum nächsten zu eilen, das sind idiotische und auch kunstfeindliche Strukturen. Ich möchte mehr Zeit geben.

Der einflussreiche Klimaforscher Joachim Schellnhuber sagte mir: „Du stellst eine komplizierte Forderung. Es stimmt, dass wir mehr Zeit brauchen, aber wir haben ja gar keine Zeit mehr, der Heißzeit zu entkommen.“ Das heißt also, wir brauchen mehr Zeit, um die Umweltthemen, für die wir keine Zeit haben, überhaupt in Angriff zu nehmen.

Klingt paradox. Und etwas utopisch.

Dann kann man auf die Idee kommen, dass vielleicht doch so etwas wie ein Grundeinkommen, das ich Grundauskommen nenne, sinnvoll wäre, um die Möglichkeiten der Kunst sichtbarer zu machen. Ein Grundeinkommen sehe ich als Menschenrecht, das sich auch in dem ersten Nachhaltigkeitsziel ausdrückt: Die Armut weltweit bekämpfen.

Sie argumentieren seit langer Zeit für ein Grundeinkommen von 1000 Euro. Sie haben mit Drogeriemarkt-Chef Werner Götz 2010 Ihr erstes Buch dazu veröffentlicht.

Es könnte eine reelle Chance sein, nicht dauernd produzieren zu müssen. Mit der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz ist es doch unübersehbar, dass viele Jobs verschwinden werden. Gleichzeitig gibt es so viele Aufgaben, die wir im Moment nicht bewältigen können, weil es dafür keine Finanzierung und keine Zeit gibt. Von dem argentinischen Künstler Gustavo Romano stammt der Gedanke, dass es eine zweite Währung geben muss. Und das ist Zeit.