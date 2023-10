Wie soll ich Rundbrief-Empfänger anreden? In der Gemeinde sind doch nicht alle lieb

Anne, hilfsbereit, fragt: Ich helfe ehrenamtlich in einem Gemeindebüro. Zu meinen Aufgaben gehört die Führung des Kalenders, in dem Ereignisse, Raumbelegung, Gottesdienste u.a. aufgeführt werden. Zum Wochenende verschicke ich den Belegungsplan als Mail-Anhang an bestimmte Leute. Die meisten kenne ich nicht persönlich. Die Kurz-Mail braucht eine Anrede. „Liebe...“ oder „Hallo“ geht nicht, auch „Sehr geehrte...“ finde ich nicht passend. Ich helfe mir jetzt mit „Guten Morgen“. Bin damit aber nicht recht zufrieden. Welche Möglichkeiten gibt es noch?