Wiepersdorf statt Paris Ein Schloss zieht Künstler aus der ganzen Welt an

Felder und Wälder, mehr Landschaft als Menschen, so zeigt sich der Fläming dem Durchreisenden. Und plötzlich, in einem kleinen Dorf: ein barocker Park! Ein Schloss! Mit einer Freitreppe, breit wie eine Bühne, so prächtig, dass sie jeden adelt, der sie herunterschreitet. Frösche quaken. Vögel singen. Künstler schnattern.