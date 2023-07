„Winde, die aus der Wolke geschossen kommen“ Ein Meteorologe erklärt das heftige Unwetter in Berlin

Alle reden übers Wetter am Tag danach in Berlin. Denn das Unwetter am Montagabend war so spektakulär wie lange keins mehr: Waagerecht peitschende Regenschwaden, wenige Meter Sicht, knackende Äste und binnen Minuten überschwemmte Straßen. Ein Unwetter, wie es so nur wegen der Klimakrise vorkommen kann?