Winterliches Wochenende Schnee und Glätte in Berlin und Brandenburg erwartet

Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet ein winterliches Wochenende. Der Freitag startet mit vielen Wolken, im Tagesverlauf soll allerdings vermehrt die Sonne scheinen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen einem und drei Grad. In der Nacht kann Nebel aufziehen und die Temperaturen sinken auf Werte zwischen minus einem und minus vier Grad.

Der Samstag beginnt mit Nebel und bleibt dem DWD zufolge auch weitgehend bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen null und drei Grad. Am Abend soll es in Ostbrandenburg schneien. Die Menschen im Westen des Landes können sich erst in der Nacht auf Schnee freuen. Teils kann es einige Zentimeter Neuschnee geben. Der DWD warnt jedoch erneut vor Glätte. In der Nacht zum Sonntag kühlt es sich mit Tiefstwerten zwischen einem und minus zwei Grad etwas weniger ab.

Auch am Sonntag soll es weiter schneien, gebietsweise ist aber auch mit Schneeregen zu rechnen. Streckenweise kann es deshalb wieder glatt werden. Tagsüber soll es bewölkt bleiben und die Temperaturen steigen auf Höchstwerte um einen Grad. (dpa)

Zur Startseite