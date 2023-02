Winterwetter mit Temperaturen bis -6 Grad Schneematsch und glatte Straßen in Berlin und Brandenburg

Autofahrer in Berlin und Brandenburg müssen sich am Wochenende auf nasse und glatte Straßen einstellen. „Besonders am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag kann es zu überfrierender Nässe kommen“, erklärte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam. Am Samstag fallen demnach tagsüber zunächst Schneeregen und Graupelschauer, bei Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad.

Die Nässe auf den Straßen verwandelt sich bei den kühleren Temperaturen am Abend dann in Glätte. In der Nacht zum Sonntag könne darauf stellenweise auch eine dünne Schneeschicht entstehen, „besonders in der Uckermark und im Süden Brandenburgs“, ergänzte die Meteorologin. Die Temperaturen sinken auf bis zu -5 Grad.

Für den Sonntag erwartet der DWD ähnliche Temperaturen wie am Vortag von bis zu 4 Grad. „Durch tendenziellen Hochdruck-Einfluss bleibt es aber weitestgehend trocken“. Nur im Osten und Süden Brandenburgs werden leichte Schneeschauer erwartet. In der Nacht zum Montag gibt es erneut Frost, diesmal bis zu -6 Grad.

Auch in den ersten Tagen der neuen Woche wird es nicht nennenswert wärmer, aber es bleibt trocken. Für Montag werden weiterhin maximal 4 Grad erwartet, am Dienstag können es 6 Grad werden. (dpa)

Zur Startseite