„Wir bekamen nur Absagen“ Warum das Weihnachtsfest für Obdachlose ausfällt

Es ist eine schöne Tradition, die Familie Weiß vor zehn Jahren in Berlin angestoßen hat. Immer in der Weihnachtszeit organisierte die Kladower Familie ein Weihnachtsfest und lud 40 Obdachlose aus der „Herberge zur Heimat“ ein. Die „Herberge zur Heimat“ betreibt beispielsweise ein Übergangswohnheim für Obdachlose an der Falkenseer Chaussee im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld.