„Wir brauchen Veränderung" : Wie die türkische Community in Berlin-Kreuzberg auf die Wahlen in ihrer Heimat reagiert

Zum ersten Mal in über 20 Jahren hat Erdoğans AKP in der Türkei verloren. In Kreuzberg blickt manch einer positiv auf das Ergebnis – doch viele halten sich bedeckt.