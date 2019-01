Tausende Menschen haben am Sonnabend in Berlin für eine Wende in der Agrarpolitik demonstriert. Anlass der Veranstaltung unter dem Titel "Wir haben es satt!" ist die Internationale Grüne Woche, die am Freitag eröffnet wurde. Los ging die Demonstration um 12 Uhr am Brandenburger Tor.

Zur Begrüßung sprachen die Organisatoren auf einer Bühne zu Verbrauchern und Bauern. Der Demonstrationszug startete um 13.20 Uhr. Über die Behrenstraße ging es zum Auswärtigen Amt, und von dort über Unter den Linden zurück zum Brandenburger Tor. Die Veranstalter haben 12.000 Teilnehmer angemeldet, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei.

"Lass die Sau raus". Tausende Menschen protestieren gegen die konventionelle Landwirtschaft. Foto: Helena Davenport

Angeführt wurde der Protestzug von Landwirten und ihren 171 Traktoren. Es sei die größte Traktorendemo, die es je gab, verkünden die Veranstalter. "Die Zukunft der Landwirtschaft ist bäuerlich", sagte Christoph Bautz, Aktivist der NGO Compact. "Bauern, Imker, Verbraucher - unsere Stärke ist unsere Vielfalt. Und wir halten diese Vielfalt aus und lassen uns nicht von der Agrarindustrie auseinanderdividieren."

Als er den Namen von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) erwähnte, buhten die Demonstranten. Zudem forderte er eine Neuausrichtung der EU-Agrarsubventionen: 70 Prozent der 60 Milliarden, die von der EU in die Landwirtschaft fließen, würden falsch ausgegeben. Stattdessen sollte das Geld Bauern zugute kommen, die nachhaltig wirtschafteten.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Der 78-jährige Peter Bernhard aus Ingoldstadt setzt sich für den Schutz von Wildbienen ein. Foto: Helena Davenport

Die Berliner Ernährungsrätin Lea Kliem forderte gutes Essen in Kitas und Altersheimen und stellte heraus, dass in Berlin im vergangenen Jahr schon 170.000 Mahlzeiten aus regionalen Bio-Lebensmitteln an Schulen ausgegeben werden.

Am Demonstrationszug nahm auch der 78-jährige Peter Bernhard teil. Der Schützer von Wildbienen ist extra aus Ingolstadt nach Berlin angereist und hat sich als Biene verkleidet. Schon seit 2012 nehme er an "Wir haben es satt"-Demos teil. Morgens um sechs Uhr ist er losgefahren. "Seit 50 Jahren kämpfe ich für Artenvielfalt", sagte er. "Die Wildbienen sind vom Aussterben bedroht, weil die Blumen auf die sie angewiesen sind, auf bäuerlichen Feldern nicht mehr vorkommen."

Während des Protestzugs mussten Autofahrer bereits seit acht Uhr mit Einschränkungen rund um die Demonstrationsroute zurechtkommen. Die Straße des 17. Juni wurde ab zehn Uhr in beiden Richtungen zwischen Brandenburger Tor und Yitzhak-Rabin-Straße gesperrt. Ebenfalls gesperrt war die Ebertstraße in beiden Richtungen zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße/ Dorotheenstraße.

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de