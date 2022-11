„Wir können nur graben und Daumen drücken“ Ausfall der Fernwärme in einem Teil Berlin-Neuköllns nach einem Tag behoben

Nach einem kalten Tag und einer kalten Nacht sollen rund 250 Haushalte in Berlin-Neukölln spätestens ab Samstagmittag wieder heizen können. Am Freitagmorgen war wegen eines unterirdischen Rohrbruchs gegen 9 Uhr die Versorgung mit Fernwärme in einem Teil Rixdorfs ausgefallen.

Am Samstagmorgen erfuhren betroffene Anwohner, dass der Schaden über Nacht behoben werden konnte und das Fernheizwerk Neukölln wieder hochfährt.

Nach Angaben des Betreibers vom Freitagabend befand sich die Schadstelle an der Ecke Böhmische Straße/Richardstraße. Dort wurde am Freitagabend noch gegraben, um das beschädigte Rohr überhaupt erst mal freizulegen.

Allerdings war am Abend noch nicht klar, ob an der richtigen Stelle gegraben wurde, um den Rohrbruch freizulegen. „Wir können nur graben und Daumen drücken“, teilte das Fernheiznetzwerk am Freitagabend mit. Das hat dann offenkundig geholfen. (Tsp)

