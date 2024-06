„Wir konnten es damals nicht verhindern“ Holocaust-Überlebende appellieren vor der EU-Wahl an Erstwähler

Gegen den befürchteten Rechtsruck bei der Europawahl am kommenden Sonntag haben eine Reihe von Holocaust-Überlebenden einen offenen Brief unterzeichnet, der am Dienstag in Berlin vom internationalen Kampagnennetzwerk Avaaz präsentiert wurde. Der Brief unter dem Titel „Nie wieder ist jetzt“ kann von weiteren Zeitzeugen mitgezeichnet werden.

Adressaten der eindringlichen Botschaft sind Erstwählerinnen und Erstwähler. „Wir konnten es damals nicht verhindern“, schreiben die Zeitzeugen über den Aufstieg der Nazis. „Aber ihr könnt es heute.“ Gemeint ist in Deutschland besonders die AfD, deren Aufstieg und zunehmende Radikalisierung am Dienstag kurz skizziert wurde.

Zu den Erstunterzeichnern des Briefes gehören acht Überlebende der Konzentrationslager im Alter zwischen 81 und 102 Jahren. Andere haben die Nazi-Herrschaft unter schwierigsten Bedingungen in Verstecken überstanden. Vier von ihnen erzählten am Dienstag einen kleinen Teil ihrer Lebensgeschichte – von Zufällen, die sie entkommen ließen, während nächste Verwandte durch den Vernichtungswillen der Nazis aus dem Leben gerissen wurden.

Es sind Geschichten, die nicht mehr lange persönlich erzählt werden können, weil die Generation langsam stirbt. Weil es jedes Jahr weniger Zeitzeugen gebe, so heißt es von Avaaz, ginge die Verantwortung für ein mahnendes Gedächtnis auf den Rest der Gesellschaft über. „Gebraucht eure Stimme für die Zukunft, für den Frieden, die Zukunft und die Demokratie“, mahnte der 98-jährige Leon Weintraub, der aus Frankfurt zugeschaltet wurde. „Wir haben am eigenen Körper erfahren, dass Fremdenfeindschaft geraden Weges zu den Gaskammern führt.“

Weintraub erlebte den deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 in Łódź, wo er gerade eine Ausbildung beginnen wollte. Stattdessen erlebte er die Brutalität der deutschen Besatzer, überstand mehrere Konzentrationslager. Seine Eltern, Geschwister und Cousins wurden ermordet. Das sei das Ergebnis, die Folge von der Haltung „Wir sind besser als andere“ – die Folge von Fremdenfeindlichkeit.

Unsere Demokratie muss immer wieder neu verteidigt werden. Walter Frankenstein, Holocaust-Überlebender

„Lasst diese bösen Menschen nicht zur Macht kommen“, appellierte Weintraub an die Jugend von heute. „Man hat Hitler lächerlich gemacht, hat geglaubt, dass er ein verrückter Mann sei.“ Stattdessen solle man Politikern abnehmen, dass sie „das durchführen, was sie predigen“. Was geschehen sei, dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Dafür sei die Demokratie die Gewähr. „Geht wählen. Denn ‚Nie wieder‘ muss auch heute gelten, und morgen, und für immer.“

Die beiden Holocaust-Überlebenden Ruth Winkelmann (li.) und Eva Umlauf. © AFP/Ralf Hirschberger

Anfang der Dreißiger Jahre habe es eine ähnliche Entwicklung wie heute gegeben, betonte auch Walter Frankenstein. „Eine schwache demokratische Regierung und eine Partei, die die Leute sammelte, die unzufrieden waren.“ Der 99-Jährige musste sich 25 Monate lang vor den Nazis im Berliner Untergrund verstecken. Wie schnell sich nach Hitlers Machtantritt der Hass gegenüber Juden entlud, sei heute fast vergessen.

Am 30. Juni wird Frankenstein 100 Jahre alt. Für ihn wäre es ein Geschenk, wenn so viele Menschen wie möglich eine demokratische Partei wählen würden, „egal welche“, sagte er. Das Schlimmste für ihn sei, wenn junge Leute der Wahl fernblieben und so die radikalen Kräfte stärkten. „Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Unsere Demokratie muss immer wieder neu verteidigt werden.“

Eva Umlauf ist mit ihren 81 Jahren eine der jüngsten Holocaust-Überlebenden. Ihr Leben verdankt sie dem Umstand, dass der letzte Transport von Juden aus der Slowakei nach Auschwitz Anfang November 1944 Verspätung hatte. Eine Lokomotive jenes Zuges musste repariert werden, und so kam die damals Zweijährige erst in dem Vernichtungslager an, als dort die Gaskammern gerade außer Betrieb gegangen waren.

Nur wenige Tage zuvor seien dort noch 1200 Menschen ermordet worden, erzählte Umlauf. Noch heute erinnert sie die Tätowierung aus dem Vernichtungslager daran, wie knapp sie dem Tod entkam. Mit ihrer Unterschrift unter dem Brief und ihrer Lebensgeschichte möchte sie daran mitwirken, dass die AfD besonders bei den Jungwählern deutlich unter den Umfragewerten bleibt.