„Wir möchten weitere Zielgruppen gewinnen“ Was gegen den Lehrkräftemangel in Berlin helfen könnte

Frau Dr. Terzer, die deutschen Bildungsminister suchen wegen des akuten Lehrkräftemangels Rat bei den Experten ihrer Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Die will ihnen im Januar „Reserven“ aufzeigen. Sehen Sie Reserven bei der Lehrkräftebildung an der Freien Universität?

Wir sind auch schon gespannt, welche Empfehlungen die Kommission geben wird. Uns macht zunehmend Sorge, dass uns in vielen Fächern, vor allem im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, die Bewerbungen fehlen und für das Lehramt an Sekundarschulen/Gymnasien stetig zurückgehen. In Fächern, in denen nicht alle Studienplätze belegt sind, könnten wir mehr Studierende qualifizieren. Ansonsten ist bei uns immer erstmal eine Strukturentwicklungsplanung notwendig, wenn wir Kapazitäten ausweiten wollen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden