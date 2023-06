„Wir sind an der Grenze zur Dysfunktionalität“ Hilferuf aus Deutschlands größter Ausländerbehörde in Berlin

Herr Mazanke, wie dramatisch ist die Situation gerade in Ihrer Behörde?

Wir sind stark belastet, aber das trifft nicht nur uns allein: Wir reden über ein bundesweites Phänomen von Überlastung. Und zwar nicht nur in den Ausländerbehörden, sondern in allen Behörden und auch bei Akteuren der Zivilgesellschaft, die mit Einwanderung zu tun haben. Ohne jetzt zu sehr dramatisieren zu wollen, muss ich sagen: Wir sind bundesweit an der Grenze zur Dysfunktionalität.