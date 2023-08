„Wir wissen auch, wo du morgen bist“ Warum Clan-Männer einen Obdachlosen in Berlin bedrohen

An einem Abend vor einigen Monaten rasen schwere Wagen durch enge Seitenstraßen im hippen Neuköllner Norden. Ein in Berlin fast übliches, wenngleich illegales Autorennen. An einer Kreuzung stoppen Polizisten die Raser: Zwei aktenkundige Männer aus dem Clan-Milieu steuern die teuren Fahrzeuge.