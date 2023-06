Wo bleibt denn der Bus? Hier sind die BVG-Linien besonders unpünktlich

„Mann, ey! Wo bleibt denn der Bus?“ Und damit Hallo von all den BVG-Haltestellen in Berlin-Spandau, wo so mancher nervös auf die Uhr guckt und tapfer die Straße hinunterstarrt. Immer ärgerlich, wenn der Bus nicht kommt – was nicht nur an verstopften Wasserleitungen wie an der Heerstraße liegen muss.

Spandau ist Berlins Busbezirk, hat nur zwei S-Bahnhöfe und sieben U-Bahnhöfe, dafür aber 40 Buslinien, die die Leute aus dem Bezirk karren oder zum Rathaus bringen. Das Rathaus hat den Bahnhof Zoo schon lange als Berlins größten BVG-Busknoten abgelöst – oben mein Foto aus dem Fenster des Rathaussaals. Und hier der Blick von der anderen Seite.

Alles verheddert - wie so oft am Rathaus Spandau. © André Görke

Für die Wartezeit gibt’s jetzt frische Statistik aus der BVG-Zentrale: Die Jahresstatistik zur Pünktlichkeit der einzelnen Buslinien liegt im Abgeordnetenhaus vor. Tino Schopf, SPD, hatte sich die Daten von der neuen Berliner Verkehrsstaatssekretärin Claudia Elif Stutz, CDU, besorgt und ich habe die Spandau-Brille für den Tagesspiegel-Bezirksnewsletter aufgesetzt.

Als Problemfälle bei uns gelten traditionell die langen Linien X34 (Zoo–Heerstraße–Kladow) und der M49 (Zoo–Heerstraße–Staaken), die beide routiniert im Autostau auf der Heerstraße stecken bleiben. Doch es geht noch zäher.

Noch schlechter sind laut Statistik diese zwei Spandauer Linien: Der BVG-Bus 139 (Werderstraße/Hakenfelde–S-Bhf. Siemensstadt–ICC) liegt mit 88,7 % Pünktlichkeit deutlich unter dem Berliner Schnitt. Am unpünktlichsten in Spandau ist aber der, hust, „Schnellbus“ X33 (Bhf. Spandau-Zitadelle-Märkisches Viertel), dessen Fahrten sogar nur zu 87,2 % pünktlich sind.

Ab 211 Sekunden gilt ein Bus als verspätet

Was heißt „unpünktlich“ eigentlich? Laut Senatsvertrag sind damit Fahrten gemeint, die mehr als 211 Sekunden zu spät kommen. Diese krumme Zahl ergibt sich aus der Pünktlichkeitsdefinition, denn: „Erfolgt zwischen 90 Sekunden vor und 210 Sekunden nach der Soll-Abfahrtszeit tatsächlich eine Abfahrt, gilt die Leistung als pünktlich erbracht“, heißt es in den Papieren. Darin geht es am Ende natürlich ums Geld. Für unpünktliche Fahrten zahlt Berlin weniger an die BVG. Berlins schlimmste Linie ist by the way der 140er, der sich von Tempelhof zum Ostbahnhof quält (74,7 % Pünktlichkeit).

140 Diese BVG-Linie ist die unpünktlichste in Berlin

Gibt’s auch eine superpünktliche Linie? Oh ja! Der BVG-Bus 399 fährt im 40 Kilometer entfernten Kaulsdorf und kommt auf 99 % Pünktlichkeit. Der Berliner Ortsteil ist an vielen Stellen so grün wie Gatow, wo wiederum Spandaus Vorzeigelinie verkehrt.

Der Mini-BVG-Bus 334 zwischen dem stillgelegten Krankenhaus Hohengatow und der einsamen Siedlung im Habichtswald kommt auf knapp 99 % Pünktlichkeit und liegt berlinweit unter den Top-Linien. Glückwunsch!

Buslinie 334: Ab in den Wald. © André Görke

Der Haken: Der Fahrplan in Gatow ist so arg ausgedünnt, dass man eigentlich gar nicht zu spät kommen kann - hier der Fahrplanauszug, der so an der Haltestelle in Hohengatow hängt.

Zu großen Teilen ist das eine Rufbuslinie, die sowieso nur losfährt, wenn man vorher in der BVG-Zentrale durchbimmelt.

