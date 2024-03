Wo bleibt der Aufbruch für Berlin? Dem schwarz-roten Senat fehlen die Ambitionen

Die wöchentliche Senatssitzung ist ein Gradmesser dafür, ob in der Hauptstadt etwas vorangeht. Bei diesem zentralen Termin stellen Spitzenpolitiker die Weichen für Berlin und präsentieren sie anschließend in einer Pressekonferenz. Legt man diese Sitzung zugrunde, herrscht aktuell in Berlin politisch nahezu Stillstand.