Wo gibt es Berlins beste Queer-Bar? Sängerin Becks hat richtig gute Tipps fürs Wochenende

Becks hatte schon ziemlich früh, ziemlich wenig Lust auf die Kleinstadt. Also Sachen packen und auf gehts: von Düren, einer mittelgroßen Stadt in Nordrhein-Westfalen, nach Berlin. In ihrem Song „Kleinstadt“ von ihrer Debüt-EP „Blutmond“ besingt sie ihren Abschied entsprechend: „Ich bin zu groß für die Kleinstadt, ich kompliziert, ihr eher einfach, Flügel auf, will hoch hinaus“.

Die Veröffentlichung markiert den Start von etwas, das sowieso schon losgegangen war: Rebecca Thomalla, so Becks bürgerlicher Name, ist bereits eine kleine TikTok-Sensation, dank Lip-Sync-Videos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Seither ist die 26-Jährige steil Richtung Deutschpop-Olymp unterwegs und wirkt vor allem als queere Person, die unumwunden von Diskriminierung und Weiblichkeit singt und dabei Toleranz und Freiheit einfordert.

Im Rahmen ihrer „Gefühle wie Lilien“-Tour spielt sie am 12. Juni im Columbia Theater in Berlin. Leider ist das Konzert bereits ausverkauft, vielleicht haben Interessierte aber noch Glück und kommen auf alternativen Wegen an Resttickets.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

1 Mauerpark Flohmarkt

Krimskrams, veganes Essen und viele Menschen: der Flohmarkt am Mauerpark © dpa/Jörg Carstensen

Auf dem Flohmarkt schaue ich mich besonders gerne nach Schmuck um, man kann hier wirklich wunderschöne handgefertigte Stücke finden, alles sehr einzigartig. Sowieso kann man sich hier total zwischen Krimskrams, alten CDs und Platten verlieren, irgendwann stößt man immer auf etwas Besonderes, dass man im normalen Handel niemals finden würde. Und wenn man Hunger hat, wird man hier auch fündig: Es gibt eine Auswahl an frischen Säften oder veganem Essen. Es ist wirklich gar nicht schwer, hier einen schönen Sonntag zu verbringen.

Mauerpark Flohmarkt Prenzlauer Berg, jeden Sonntag 10-18 Uhr

2 Lovebird Pizza

Bei Lovebirds gibt es nicht nur Pizza, sondern auch Espresso Martini © Theo Stadtmueller

You know I looooove Pizza! Leider wurde bei mir vor Kurzem eine Glutenunverträglichkeit festgestellt und seitdem stehe ich täglich vor der Herausforderung eines sinnvollen (und leckeren) Speiseplans. Als ich gehört hab, dass es bei Lovebird eine glutenfreie Pizza gibt, war ich der glücklichste Mensch der Welt. Die Auswahl ist, unabhängig von der glutenfreien Variante, natürlich fantastisch. Wer neapolitanische Pizza liebt, ist hier so oder so richtig. Mein Favorit ist ganz klassisch eine gute alte Margherita.

Lovebird Pizza Rosenthaler Straße 3, Mitte, Di-Do 16-23 Uhr, Fr 16-0 Uhr, Sa 14-0 Uhr

3 Bar Stück

Das Team der Bar „Stück“ in Kreuzberg © Stueck Bar

Donnerstags gehe ich am liebsten zur FLINTA-Night ins „Stück“, das ist ein Community Safespace für queere Frauen. Hier fühle ich mich mit meiner Partnerin und meinen Freunden wirklich sehr wohl. Die Atmosphäre ist dunkel, aber sehr warm und gemütlich. Dort trifft man auf gefühlt jeden aus der Community. Ich selber trinke keinen Alkohol, freue mich aber immer wieder über die Spezial-Drinks, die nach den Bartendern (Team siehe Foto) benannt und sehr zu empfehlen sind. Jeder, der also Lust auf was Besonderes hat, ist hier absolut richtig!

Bar Stück Schlesische Strasse 16, Kreuzberg

4 Schillerpark

Verrückt: Schiller im Schillerpark © imago images/Jürgen Ritter/Jürgen Ritter via www.imago-images.de

Wer mal Abstand vom Berliner Stadttrubel gebrauchen kann, dem empfehle ich den Schillerpark. Der Park liegt im Wedding, ist erstaunlich groß, man fühlt sich sofort inmitten der Natur und es ist vor allem ruhig. Deshalb gehe ich hier auch am liebsten mit meiner kleinen Pomeranian Hündin Misa spazieren. Kleiner Geheimtipp: Hinten im Park gibt es einen sehr schönen Weg, der mich immer an den Fantasy-Film „Das Schloss im Himmel“ von Studio Ghibli erinnert. Wer es klassischer mag: Man kann hier sicherlich auch gut auf einer Bank sitzen und Werke des Namensgebers Schiller lesen.

Schillerpark Barfusstraße 22, Wedding

5 Rack’n’White

Shoppen und gutes tun: Geht hier! © promo

Rack’n’White ist mein absolut liebster Second-Hand-Laden in Berlin. Gelegen ist er direkt am Rosenthaler Platz und man sollte hier nicht nur wegen der tollen Auswahl an Vintage Mode herkommen, sondern auch, weil der Laden ein Charity-Shop Konzept der Deutschen Kleiderstiftung ist. Seit 60 Jahren sammelt die Stiftung Kleidung für Menschen, die in soziale oder finanzielle Notlage geraten sind, für nationale und internationale Projekte. Spenden kann man direkt im Shop abgeben. Also Shoppen und gleichzeitig etwas Gutes tun. Lieben wir.