Wo ist Chantal? 13-Jährige aus Berlin-Frohnau vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Bei der Suche nach einer vermissten 13-Jährigen aus Berlin-Reinickendorf bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, hat Chantal Valentina Sophie Eckebrecht am Abend des 25. September eine Betreuungseinrichtung in Frohnau verlassen und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt.

Die 13-Jährige ist nach Polizeiangaben etwa 1,65 Meter groß, schlank, hat braune Augen und dunkelblonde, kurze Haare. Als sie verschwand, trug sie schwarze Kleidung und lilafarbene Nike-Schuhe mit Karomuster.

Die Polizei fragt nun, wer weiß, wo sich das Kind aufhält. Auch Zeugen, die das Mädchen seit dem 25. September gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich melden.

Möglich ist das bei der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Rufnummer 030-4664912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de. Außerhalb der Bürodienstzeiten können über die Internetwache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle Hinweise gegeben werden. Sollte ein sofortiges Handeln der Polizei nötig sein, soll der Notruf gewählt werden, hieß es. (Tsp)