„Wo ist vorne und hinten?“ Teslas Cybertruck macht ersten Halt in Berlin

Das Auto, über das alle reden, steht am Donnerstag um 10 Uhr im überdachten Hauptgang der Mall of Berlin am Leipziger Platz. Blankpolierter Stahl, in scharfen Winkeln gefaltet wie Origami. „Wo ist vorne und hinten?“, fragt ein Junge leicht verwirrt. Teslas Cybertruck ist ein ungewöhnlicher Anblick. Der Elektro-SUV polarisiert wie zurzeit kein anderes Fahrzeug: Sieht so die Zukunft des Autofahrens aus, auch auf deutschen Straßen und in den Kiezen der Hauptstadt?

„Ich bin mega geflasht“, sagt Dominic Brinkmann. Der 21-Jährige ist sehr früh aufgestanden, um von Minden aus vier Stunden über die Autobahn nach Berlin zu fahren, natürlich auch mit einem Tesla. Jetzt steht er da und staunt vor dem Absperrband: Wie Weihnachten sei das jetzt, obwohl er nicht ans Lenkrad seines Traumautos darf. Das ist der Presse vorbehalten, und deren Fachberichterstatter nehmen den Truck von allen Seiten in Augenschein.

Zulassung für Europas Straßen fehlt

Einige der bereits kolportierten Mängel finden sie nicht: Die Fahrertür fällt satt ins Schloss, Rost ist auf dem polierten Stahl nicht zu sehen, und über ein gefährlich klemmendes Gaspedal kann nichts gesagt werden. Denn fahren darf keiner – weder in der Mall, noch auf Europas Straßen, für die eine Zulassung fehlt.

Deshalb wird der 3,1 Tonnen schwere und 5,68 Meter lange Truck aus Texas auf einem noch viel größerem Truck über die Autobahn zu seinen Shows transportiert. „Cyber-Odyssee“ nennt das Tesla – 100 Standorte in 20 Ländern. Nach Berlin (noch bis Samstag, 20 Uhr) folgen Düsseldorf, München und Stuttgart. In Berlin scheint die Autovorstellung besonders Männern zwischen Anfang 20 bis Mitte 60 zu imponieren. „In echt ja noch schöner“, raunt ein junger Mann einem anderen staunenden „Teslarati“ zu. Ein Selfie, dann posiert die Freundin vor dem Wagen.

Ohne Stoßstangen und Knautschzone

Ob diese Leute Verständnis dafür aufbringen, warum einige Kritiker das hohe Gefährt ohne Stoßstangen und Knautschzone bereits als potenziellen „Fußgänger-Killer“ ausgemacht haben? Dominic Brinkmann schüttelt den Kopf. Diese Diskussion habe man bereits bei anderen SUV mit vergleichbaren Maßen geführt. Das aggressiv-kantige Design sieht er als Grund für die Besorgnis, die er für unbegründet hält. „Es ist die Zukunft“, sagt er. Saust diese Zukunft bald durch Berlins Straßen, mit einer Beschleunigungsfähigkeit von 2,7 Sekunden von Null auf hundert?

Cybertruck in der Mall of Berlin © dpa/Fabian Sommer

Es sei eher nicht das Auto, um Kinder von der Kita abzuholen, sagt ein Tesla-Mitarbeiter, der aber ungenannt bleiben will. Obwohl fünf Personen dort Platz finden. Seine Firma ziele mit dem Truck eher auf Handwerker, die auf der kleinen Pritsche ihr Werkzeug transportieren könnten. Ansonsten verweisen die Tesla-Leute vor Ort bei näheren Fragen gerne auf das Internet.

Die Einladungsbestätigung zeigt mit einer Simulation, wo die Firma ihre neue Design-Ikone verortet: Der Cybertruck scheint dort über eine dem Mars ähnliche, staubig-schroffe Oberfläche zu rumpeln. Doch im Hintergrund zeigt Berlins Fernsehturm neben anderen internationalen Wahrzeichen, dass wir auf der Erde sind. Das wirft Fragen auf: Soll das „Cyberbeast“ zum Fahrzeug der Wahl nach der Klimakatastrophe werden? Ein Cybertruck pflügt überall durch, Planet egal. Muss auch nicht schön sein.

Elon Musk selbst nahm Bezug auf die dystopische Science Fiction des Cyberpunk. Der Cybertruck wäre das Fahrzeug des „Blade Runners“ – einer Science-Fiction-Figur von Philip K. Dick, der auch zum gleichnamigen Film (1982) inspirierte. „High Tech, low life“, ist ein Leitmotiv des Genres. Technologischer Fortschritt auf der einen, Armut und Entrechtung auf der anderen Seite.

Tim aus Potsdam kommt an diesem Donnerstag zufällig an dem Tesla-Event vorbei. „Er macht mir Angst“, sagt Tim mit Blick auf den Wagen, der ihm wie ein Panzer vorkommt, „sehr aggressiv“. Den Vater schüttelt es bei dem Gedanken einer Begegnung mit dem Cybertruck auf dem Rad oder zu Fuß. Wenn Apple seine Autopläne umgesetzt hätte, so meint er, dann wäre ein mit Empathie gestaltetes, eher rundliches Fahrzeug dabei herausgekommen. Fotos macht Tim trotzdem, für seinen Sohn. Das letzte Foto eines Freak-Autos sei das Batmobil gewesen, das er auf einer Messe entdeckte.