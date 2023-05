Wo sollen wir planschen? Berlin hat zu wenige Orte, an denen Familien sich abkühlen können

Warme Maitage, an denen man im T-Shirt da Haus verlassen kann: Viele Berliner haben sich in der vergangenen Woche darüber gefreut. Ich auch. Aber da war nicht nur Freude. Denn als das Thermometer erstmals wieder auf 28 Grad im Schatten kletterte, fiel mir auf einmal wieder ein, wie schrecklich sich die Sommerhitze in den vergangenen Jahren angefühlt hatte. Wie die Sonne wochenlang mit erbarmungslosen 36 oder gar 38 Grad aufs Berliner Straßenpflaster geknallt war. Wie furchtbar heiß unsere Altbauwohnung nach wenigen Tagen gewesen war. Und wie ich mit meinen Kindern nach der Kita immer neue Parks und Plätze angesteuert hatte, auf der verzweifelten Suche nach Abkühlung.