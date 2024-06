Wohnungsbau an der Käsetheke Dieses Quartier entsteht anstelle des alten Supermarktes

Diese alte Berliner Käsetheke wird zur Großbaustelle: Beim ehemaligen Supermarkt zwischen Roedernallee, Alt-Wittenau und Nordgraben tut sich etwas. Inzwischen sind die Bagger in Berlin-Reinickendorf angerückt und haben den Rewe-Flachbau abgerissen. Bislang war der Standort an dieser viel befahrenen Kreuzung wenig ansehnlich. Doch das soll sich nun ändern. So erklärt es jedenfalls die Reinickendorfer Stadträtin Korinna Stephan (Grüne) auf Nachfrage im neuen Reinickendorf-Newsletter.

Es gibt auch viele Simulationen vom Neubau und viele Details von der Baustelle, die wir Ihnen hier im Tagesspiegel-Text zeigen.