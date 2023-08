Woran erkennt man Tinder-Dates in Berlin? „Eine Mischung aus Vorfreude und Unsicherheit“

Kommt ein Mann in die Bar. Es ist zehn vor acht, er schaut sich um, sucht sich einen Platz in einer ruhigen, dunklen Ecke aus. Nervös streicht er sich durch die Haare, setzt sich hin – und verschwindet kurz darauf auf Toilette. Um acht betritt eine Frau das Lokal, lässt den Blick über den Raum schweifen und sieht den Mann in der Ecke. Die beiden strahlen sich erleichtert an, umarmen sich dann etwas unbeholfen.