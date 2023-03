X36 zu Berlins größtem BVG-Busknoten Wann kommt der Schnellbus zum Rathaus Spandau?

Ein klassischer Berliner BVG-Witz geht so: Kommt ein Fahrgast in die BVG-Tür gehetzt und fragt hechelnd – „Hallo, fahren Sie Hakenfelde?“ – „Nee, ick fahr‘ Bus.“

Der humorige Berlin-Dialog könnte bald im Norden von Berlin-Spandau Realität werden, denn vom größten BVG-Busknoten Berlins am Rathaus Spandau soll eine Schnellbuslinie über Hakenfelde nach Hennigsdorf in Planung sein: der X36. Die stets bestens informierte Branchenseite www.berliner-linienchronik.de listet die Neuerungen längst auf und nennt u.a. präzise Details, die jetzt Thema im Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau waren.

„Die Expressbus-Linie X36 wird am Sonntag, 27. August 2023 neu eingerichtet und übernimmt von der Linie 136 die Bedienung nach Hennigsdorf“, heißt es dort im Blog. „Der X36 verkehrt dabei von Montag bis Samstag im Tagesverkehr alle 20 Minuten, am Sonntag alle 60 Minuten. Die Linie endet analog zum X37 an der Endstelle Elsflether Weg. Bedient wird die Linie im Wesentlichen durch die OVG.“ Die „MOZ“ berichtet wiederum, dass der Bus sechs Minuten schneller sei als bisherige Verbindungen, weil er in Spandau seltener hält.

Die BVG wiederum bleibt dazu lieber stumm. In der BVG-Zentrale um Eva Kreienkamp wollen sie auf Anfrage offiziell lieber noch nix zum X36 in die Nachbarstadt verraten: „Dazu laufen noch Abstimmungen …“

X39 ist ebenfalls in Planung - als Schnellbus von Westend über den Siemens-Campus in die Wasserstadt. Nur wann?

Auch zu den weiteren neuen Buslinien, die in Spandau in Planung sind, wollte sich die BVG nicht im Tagesspiegel äußern. Wann und wo zum Beispiel der neue Schnellbuslinie X39 von Messe/Westend über Siemensstadt nach Wasserstadt fährt (den hatte letzten Sommer Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel, SPD, noch öffentlich angekündigt), wollte die BVG genauso wenig verraten wie ein Update zur neuen Schnellbuslinie X38 vom Rathaus Spandau nach Potsdam. Die war laut BVG-Planern mal grob für 2029 geplant, wenn das neue Potsdamer Großviertel Krampnitz gewachsen ist.

Im Frühling 2021 hatte die BVG die neue Schnellbuslinie X37 eingeführt, die vom U-Bahnhof Ruhleben über das Rathaus Spandau weiter nach Falkensee führt und als wichtige Verbindung im Falkenhagener Feld und im Ikea-Kiez (Ruhlebener Straße) dient.

