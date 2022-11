Youtuber, Feuerschlucker, Kultur und LGBTI-Szene „Wir wollen an die Spitze der Berliner Weihnachtsfeste“

Die Berliner Weihnachtsmarktsaison beginnt - traditionell am Montag nach Totensonntag. Einer der wichtigsten und größten Märkte der Stadt ist der Weihnachtsmarkt in Berlin-Spandau. In der Altstadt gibt es am Markt ein kleineres Fest - der große Weihnachtsmarkt 2022 findet in der Zitadelle statt. Chef ist Sven-Uwe Dettmann, der sagt: „Spandau wird zur Weihnachtscity“.

Dettmann ist seit 20 Jahren Veranstalter des größten Berliner Weihnachtsmarktes und kennt das Business so gut wie kaum ein anderer in der Stadt. Im Interview mit dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau - in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke - spricht er über…

… über den Weihnachtsmarkt in der Altstadt: „Wir haben den Weihnachtsmarkt wieder in der Altstadt geöffnet – aber als kleine Variante. 45 Buden bauen wir auf dem Marktplatz auf. Eine schöne Kulisse! Ohne Bühne, ohne Stände in den Gassen. Das wird gemütlicher für die Gäste – und erfolgreicher für die Händler.

Mal sehen, wie lange wir am Marktplatz bleiben. Der soll ja umgebaut werden, dann ist für uns eh kein Platz. Deshalb ist die Zitadelle die Zukunft.“

… über den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz: „Auf einen so großen Baum wie in den Vorjahren aus dem Fichtelgebirge müssen wir diesmal verzichten, sonst hätten die Buden viel zu wenig Platz gehabt. Trotzdem ist der Baum bestimmt 10 Meter hoch und leuchtet mit 8000 LED-Lampen.“

Der Weihnachtsmarkt fand 2021 erstmals in der Zitadelle statt - ohne Rummel-Charakter. © André Görke

… über den Weihnachtsmarkt in der Zitadelle: „Ich will den ‚Lichterzauber‘ an die Spitze der Weihnachtsfeste führen. Es ist ja kein klassischer Weihnachtsmarkt mit Essen und Trinken, sondern ein Weihnachtsfest mit viel mehr: mit Kultur und Künstlern, mit geöffneten Museen, mit Schlittschuhbahn und Eisstockschießen, mit illuminierter Festung, mit 200 Weihnachtsbäumen und 80 Ständen… ein echter ‚Lichterzauber‘ eben!

Das wird auch viele Menschen aus anderen Bezirken und Brandenburg anlocken. 5000 Leute dürfen rein.“

Stadtfeste-Chef in Spandau: Sven-Uwe Dettmann. © privat

… über die Öffnungszeiten: „Am Montag, 21. November geht es los, immer ab 12 Uhr. Sonntag bis Donnerstag bis 20 Uhr und Freitag und Samstag etwas länger, bis 22 Uhr.“

4,50 Euro kostet der Eintritt - so viel wie sonst auch in der Zitadelle

… über Eintrittspreise in der Zitadelle: „Der Eintritt zur Zitadelle kostet 3,50 Euro, Freitag bis Sonntag 4,50 Euro. Dafür kann man aber zu den Öffnungszeiten auch die Zitadelle erkunden, auf den Juliusturm gehen und in die Museen und Ausstellungen.

Unter der Woche ist es sogar günstiger als mit dem normalen Eintrittspreis.“

Die neue Schlittschuhbahn mit Eisbären-Logo in der Zitadelle. © Sven Uwe Dettmann

… über die neue Schlittschuhbahn: „Ich mach‘ das jetzt seit über 20 Jahren, aber so was hatten wir noch nie. Wer die Schlittschuhbahn nutzt, zahlt nicht extra. Sie können Ihre Schlittschuhe auch schleifen lassen oder welche leihen. Es ist kein echtes Eis, sondern eine synthetische Bahn: eine CO2-neutrale Schlittschuhbahn. Da werden uns auch Spieler der Eisbären besuchen.“

… über die Pyramide in der Zitadelle: „Die ist 10 Meter hoch! Sie steht zentral auf dem Exerzierplatz. Der Lichttest hat geklappt… Moment, hier, ich zeig‘ Ihnen mal ein Video.“

… über die Weihnachtsfeier für Schwule und Lesben: „Am 8. Dezember machen wir wieder die ‚Regenbogen‘-Weihnacht mit viel Musik und der Travestiekünstlerin Mataina ah wie süß. Wir werden die Festung in Regenbogenfarben erleuchten lassen, als Zeichen eines weltoffenen Spandaus. Auch da werden Jongleure, Feuerschlucker, Ritter zu sehen sein.“

Der Lichterzauber in der Zitadelle ist komplett fußballfrei. Sven Uwe Dettmann

… über WM-Spiele in der Zitadelle? „Nein, der Lichterzauber in der Zitadelle ist komplett fußballfrei. Eine Leinwand gibt es nicht. Da wir Eintritt nehmen, wären die Lizenzgebühren der Fifa sowieso unerschwinglich.“

… über die E-Sportler von Eintracht Spandau: „Auch die Youtuber machen mit. Spandau ist ja eine wichtige Adresse in der Szene, deshalb wollen die Influencer und E-Sportler von Instinct3 auch Glühwein ausschenken – zugunsten einer Spandauer Sozialeinrichtung.“

… über Silvester: „Der Lichterzauber endet diesmal nicht Weihnachten, sondern geht bis zum 30. Dezember – zum ersten Mal! Am 24. und 25. ist die Zitadelle aber geschlossen. Danach geht es nahtlos über zum Silvester-Familienfest für Kinder. Das findet am 31. Dezember von 15 bis 19 Uhr statt, mit Feuerwerk und Radio Teddy. Und danach beginnt die Party für die Erwachsenen mit DJs, Feuerwerk, ABBA-Tribute-Show… aber da können wir ja noch mal telefonieren.“

